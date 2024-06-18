林島諾貝爾獎得主會議 中研院2年輕學者獲邀
第73屆林島諾貝爾獎得主會議30日至7月5日將在德國林島舉行，中研院院內有2名年輕學者通過多階段的申請與甄選而獲選出席，將與近40位諾貝爾獎得主對談交流。
第73屆林島諾貝爾獎得主會議將於30日至7月5日在德國林島舉行，這次會議聚焦於物理學，討論議題包含量子物理與量子科技、物理學為基礎的能源挑戰解決方案及人工智慧在物理學中的應用等，大會也邀請2023年諾貝爾物理獎得主安妮．呂利耶（AnneL'Huillier）與年輕學者對談。
中研院今天發布新聞稿指出，中研院有2名年輕學者獲邀出席，分別為國際研究生學程（TIGP）奈米學程博士生張庭瑞以及施緹亞（SeptiaKholimatussadiah）。
中研院表示，這屆林島甄選委員會從93個國家中選出600名年輕科學家與會，全球約有150個學術機構參與協助這項甄選，獲選人絕大多數為30歲以下傑出的學生、博士候選人及博士後研究學者，所有獲選的出席人員都必須通過多階段的申請與甄選流程，競爭激烈。
張庭瑞透過新聞稿表示，非常期待與不同世代、文化、教育背景的優秀科學家交流，互相腦力激盪出對於未來科學界的想像與火花；施緹亞則說，希望能向與會的諾貝爾獎得主和優秀科學家看齊，將學習到的知識帶回來和台灣年輕學子分享，讓更多人愛上科學。
中研院指出，林島會議專為傑出年輕科學家而舉辦，目的在激勵、啟發年輕學者，促進諾貝爾獎得主們和年輕科學家之間知識、觀念與經驗的廣泛交流；中研院也在2017年與林島委員會及林島基金會簽署合作備忘錄，成為林島諾貝爾獎得主會議的學術合作機構。
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