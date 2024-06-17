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刪節號「點點點」收錄教育部辭典 例句尷尬「無法描述」挨轟…國教院回應了

中央社／ 台北17日電
「教育部重編國語辭典修訂本」使用「點點點」用詞的例句引發熱烈討論，目前例句已刪除。情境示意圖／Ingimage
「教育部重編國語辭典修訂本」使用「點點點」用詞的例句引發熱烈討論，目前例句已刪除。情境示意圖／Ingimage

日前有媒體人分享「教育部重編國語辭典修訂本」的截圖，「點點點」用詞的例句引發熱烈討論，目前例句已刪除。國教院今天表示，將送學者專家組成的編審會進行討論及修訂。

媒體人黃揚明近日在臉書發文並上傳「教育部重編國語辭典修訂本」的截圖，其中「點點點」的用詞，在釋義欄位解釋點點點為刪節號「……」的口語表示法，通常用來作無法描述的情節刪略，並舉例「於是他們倆進了房間，底下的事就點點點了！」引發網友熱議。

根據記者今天檢索，在「教育部重編國語辭典修訂本」網站仍可查到「點點點」的釋義，但已無例句。

「教育部重編國語辭典修訂本」使用「點點點」用詞的例句引發熱烈討論，目前例句已刪除。圖／截自重編國語辭典修訂本
「教育部重編國語辭典修訂本」使用「點點點」用詞的例句引發熱烈討論，目前例句已刪除。圖／截自重編國語辭典修訂本

國家教育研究院今天透過文字回應，「點點點」自民國87年即收錄於「重編國語辭典修訂本」中，此典主要適用於語文研究者，而中小學教學及一般語文利用，宜使用「國語辭典簡編本」。

國教院說明，「重編國語辭典修訂本」為提供研究利用的歷史語言辭典，大量收錄從古至今的辭彙，包括古典辭彙及某個時段產生的新興詞彙或流行語，以提供語言流變的研究參考，「點點點」是依過去年代語言調查結果而收錄。

國教院指出，自民國102年承接教育部國語辭典編修工作後，就持續邀請學者專家組成國語辭典編審會協助審修辭典內容；關於外界對「點點點」詞目收錄及例句的疑慮，國教院也會依程序，送請由7名學者專家組成的「重編國語辭典修訂本」編審會進行討論及修訂。

教育部 語言 黃揚明

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