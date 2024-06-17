教部攜加大柏克萊分校設獎學金 每年遴選5博士生

教育部與美國加州大學柏克萊分校續簽合作備忘錄，合作設立獎學金，每年遴選5名台灣學生攻讀博士學位，由教育部與加州大學柏克萊分校共同分攤學雜費及生活費。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部與美國加州大學柏克萊分校於2017年首次簽署「台灣－柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄，當時僅限化學領域學生申請；2020年雙方換文續約，擴大至全校各領域皆可申請，期間共錄取21名台灣博士生。

教育部與美國加州大學柏克萊分校於今年6月17日續簽署「台灣－柏克萊加州大學獎學金」合作備忘錄，以鼓勵台灣學子赴柏克萊分校攻讀博士學位，本次續約效期5年，每年可遴選5名台灣學生，受獎生獎助期限原則為4年，由教育部與柏克萊分校共同分攤受獎生的學雜費及生活費。

教育部政務次長葉丙成表示，教育部支持優秀學子赴國外頂尖學府深造，此次合作除了深化雙方關係，也鼓勵年輕世代勇於追求夢想，對想了解最先進的學術研究內涵、成為頂尖國際學者的青年，提供獎學金幫助其累積充沛的學術量能。

葉丙成提到，目前美國在台求學學生約3100名，台灣在美留學生2萬多名，其中約250人就讀美國加州大學柏克萊分校，教育部也非常歡迎美國加州大學柏克萊分校學生來台進修或學習華語。

根據教育部資料顯示，目前已有20所世界排名百大的國外大學與教育部合作設置博士生獎學金，總計培養387名青年學者。