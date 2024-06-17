愛學網競賽開跑 國教院徵求創意教案、校園故事

國家教育研究院今天宣布，愛學網平台系列競賽活動開跑，今年共有教師創意教案、校園微電影、看影片說故事等3個項目，邀請師生發揮創意，分享教案與校園故事。

國家教育研究院今天發布新聞稿指出，國教院建置線上學習平台「愛學網」，為師生提供多元學習與教學管道，為了讓愛學網線上資源更豐富，每年也舉辦「教師創意教案」、「校園微電影」、「拍照片說故事」等活動，鼓勵教師打造寓教於樂的教案，引導學生拍攝有巧思和溫度的校園故事。

愛學網113年系列競賽活動即日起正式啟動，包括教師創意教案、校園微電影、看影片說故事等3個項目，即日起至8月31日下午5時受理報名。

「教師創意教案」邀請中小學教師以愛學網自製教學影片為素材，研發創意教案；「校園微電影」競賽主題為「生命教育」，每隊3至10名學生組成，拍攝不超過180秒的影片；「拍照片說故事」活動自今年起調整為「看影片說故事」，除了增加創作多元性，也結合網站影音資源運用，希望藉此分享與推薦優質影片，發揮廣泛影響力。

國教院提到，愛學網系列競賽將於9月底前辦理評審，10月底前公布得獎名單，並於線上頒獎典禮公開頒獎，獲獎者可透過線上方式與全國各界分享創作理念、寶貴經驗與優異成果，得獎作品還將上架於愛學網平台供點閱欣賞。