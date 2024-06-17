113學年度高中特色招生 6月19至21日報名
113學年度高級中等學校特色招生考試分發入學6月19至21日受理報名，採「學科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，學生可依性向報名其他就學區辦理特色招生的學校，並於6月23日透過學科測驗入學。教育部國教署表示，歡迎具有學術傾向的國中畢業生得依照自己的興趣、性向及能力透過本管道進入各校特色班，進而培養未來關鍵能力。
今年辦理特招分發入學，基北區及桃園區包含國立海大附中的「海洋科技人才培育實驗班」、中正高中的「國際移動力課程實驗班」、西松高中、育成高中、大園高中的「國際文憑IBDP雙語實驗班」，嘉義區則有永慶高中的「AI科技特色班」。
國教署說，各招生學校於6月19日開始受理報名繳件，應屆畢業生、非應屆及跨區採個別報名，基北區、桃連區的報名學生，請至113學年度各就學區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台進行線上報名；各就學區考生報名嘉義區考試，請至嘉義縣立永慶高中「最新公告」點選報名系統進行個別報名（https://www.ycsh.cyc.edu.tw）。
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