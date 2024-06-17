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助大專落實性別平等教育 教育部成立4區推展中心

中央社／ 台北17日電

教育部今年成立4區大專校院性別平等教育工作推展中心，將提供校園性別事件防治諮詢、提升相關人員知能等，希望協助大專落實性別平等教育。

教育部今天發布新聞稿指出，為協助大專落實推動性別平等教育，依性別平等教育白皮書2.0「組織與制度」篇章中程計畫，教育部於今年成立4區大專校院性別平等教育工作推展中心，期望透過具實質效能的區域型組織，健全各校性別平等教育委員會運作，提升相關人員的性平意識，強化區域間資源的橫向連結。

4區大專校院性別平等教育工作推展中心分別設立於世新大學、陽明交通大學、彰化師範大學、高雄醫學大學，其中陽明交通大學及彰化師範大學推動性別平等教育成效甚佳，世新大學及高雄醫學大學則設有性別研究所，期望借重學校經驗及系所資源，協助區域內各校推展性平教育工作。

教育部提到，各區性別平等教育工作推展中心的任務，包括分析性別平等教育推展趨勢、瞭解區內各校推動性別平等教育現況、協調與解決性別平等教育推動相關問題、檢視區內各校校園性別事件處理情形、提供校園性別事件防治諮詢、協助區內學校緊急危機事件應變處理等。

各區中心將常態性召開相關會議，與各校性別平等教育委員會執行秘書、承辦人研討實務推動相關事宜，也會辦理研習、研討會等增能活動，增進相關人員的工作知能，並蒐集相關新興議題、個案案例、學校優良成果、各方建議與意見，作為教育部及大專精進推動性別平等教育的參考。

教育部也期望，4區大專校院性別平等教育工作推展中心能作為教育部與各大專之間的橋梁，並發揮最大化效用，在政策推廣上快速傳達政策與法令，即時蒐集實務問題並予回饋；在學校性別平等教育委員會組織制度上，協助各校組織制度更趨完善，並強化校園性別事件處理機制；並增進相關人員對於法令的認識及實務處理能力。

性別 教育部

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