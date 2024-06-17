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回響／學生輔導修法 最晚8月送審
去年底新北校園割頸案引發熱議，校安事件頻傳，多數涉案者都是被列冊的高關懷生，但社安網卻未能阻止偏差行為，三級輔導存在不少漏洞待補。本報陽光行動四月深入探討問題癥結，教育部擬修學生輔導法補破網，至於三級輔導的心理師流動率高，專家建議先破除薪資天花板。
教育部表示，將推動學校輔導教師增補作業，國小部分從原定一二○學年提前在一一六學年完成，國中提前在一一四學年完成；大專校院輔導人力，將從每一千兩百人調降為九百人配置一名。學生輔導法修法草案最晚八月底送立法院審議，而教育及文化委員會召委柯志恩則要求提前於七月排審。
諮商心理師公會全聯會常務理事林上能說，一○三年學生輔導法修法通過後，有些縣市為補足人力寧濫勿缺，就連教甄未及格都錄取，讓人擔心是否為即戰力。
專輔心理師起薪約四萬四千元，天花板約五萬七千元，但同樣是碩士畢業的專輔老師，光是起薪就近五萬五千元，這導致輔諮中心留不住人。
林上能表示，要解決問題得將輔諮中心轉為編制內正式單位，教育部應考量從輔諮中心主任、督導開始編制為正式人員。
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