教師資格考到考率94.09% 電子榜單7/29公告

113年高中以下學校及幼兒園教師資格考試今天舉行，應到1萬377人，實際到考率94.09%，考試結果將於7月29日上午9時以電子榜單方式公告。

教育部發布新聞稿指出，113年高級中等以下學校及幼兒園教師資格考試於今天舉行，台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、花蓮及台東等地共設置16個考場。

根據試務單位統計，113年教師資格考應到1萬377人，實際到考人數9764人，到考率94.09%；使用特殊試場應考人有38名，試務單位配合應考人需求，提供盲用電腦、放大卷、延長考試時間、特殊桌椅與安排方便進出的試場等考場服務。

教育部提到，教師資格考試試題主要目的在評量應考人是否具備教育專業基本知能，各考科組題內容整合教育理論知識與教育實務情境，以「難易適中」為原則，並持續發展素養導向試題。

教師資格考試題及選擇題參考答案將在6月17日中午12時後公布於網站（https://tqa.rcpet.edu.tw），應考人若對試題有疑義，可於6月19日晚間10時前申請「試題疑義」，試題疑義釋復結果將於6月28日中午12時公布，教師資格考考試結果訂於7月29日上午9時以「電子榜單」方式公告。