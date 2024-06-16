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台南推幼兒園延長照顧服務 將添103名生力軍

中央社／ 台南16日電
台南市政府推動公立幼兒園延長照顧服務，首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，共有284人報考，16日分6考區完成考試，預計錄取103人。（台南市政府提供）中央社
台南市政府推動公立幼兒園延長照顧服務，首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，共有284人報考，16日分6考區完成考試，預計錄取103人。（台南市政府提供）中央社

台南市政府推動公立幼兒園延長照顧服務，今年首次辦理「加置照顧服務人力」甄選，共有284人報考，今天分6考區完成考試，預計錄取103人，18日下午公布錄取名單。

台南市政府教育局長鄭新輝透過新聞稿表示，台南市自112年度全面推出公幼延長課後照顧服務到下午6時，只要1名幼生即開班，並向中央爭取降低延長照顧服務費用每小時新台幣35元，寒暑假每月不超過2000元，並獲得採納，全國皆受惠。

鄭新輝指出，今年中央更進一步加碼，補助台南市公立幼兒園申請加置照顧服務所需人力，預估今年暑假全市公立幼兒園可提供家長延長照顧服務總數達192所，爭取教育部補助加置照顧服務人力達103人，為六都第二多。

他說，此次甄選錄取人員會自今年暑假開始至各園服務，成為公立幼兒園重要生力軍，有助提升公幼教保服務品質。

教育局提供資料指出，此次甄選委員全部遴聘幼教專業人員，透過現場面試進行，項目包括專業理念40％、專業能力30％、專業態度30％，具教保員資格者於總分額外加5分，以鼓勵具幼教專業背景人員報考，錄取人員如具教保員資格，比照公幼教保員薪資給薪，學士畢業每月至少4萬214元。

教育局指出，甄選結果將於明天下午2時起開放成績查詢，18日下午2時公布錄取名單，錄取人員訂於22日在北區立人國小進行公開分發作業。

台南 幼兒園 幼教

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