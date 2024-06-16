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榮獲國內外20多項設計大獎 高芯悅獲市長獎：盼當老師指點迷津

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
景文高中市長獎得主高芯悅，參與國內外諸多設計及視覺類獎項競賽屢獲殊榮，她表示，只要下定決心就不會後悔，也很感謝老師、家人一路以來幫助，未來也希望當老師，幫助學生指點迷津。記者洪子凱／攝影
景文高中市長獎得主高芯悅，參與國內外諸多設計及視覺類獎項競賽屢獲殊榮，她表示，只要下定決心就不會後悔，也很感謝老師、家人一路以來幫助，未來也希望當老師，幫助學生指點迷津。記者洪子凱／攝影

北市教育局今舉行國高中「市長獎」頒獎典禮，景文高中市長獎得主高芯悅，參與國內外諸多設計及視覺類獎項競賽屢獲殊榮，她表示，只要下定決心就不會後悔，也很感謝老師、家人一路以來幫助，特別是老師在她國中於高中、高職猶豫的時候指引她，讓她勇敢選擇高職進入廣告設計領域，未來也希望扮演老師角色，為迷茫的學生指點迷津。

榮獲市長獎的景文高中高三畢業生高芯悅，在學期間參與國內外諸多設計及視覺類獎項競賽屢獲殊榮，2022-2023年間曾獲德國紅點設計獎「品牌設計與識別類新銳獎」、時報金犢獎最佳新銳獎獲獎無數。她表示，很感謝一路走來父母、同學、老師的幫助與支持才能造就今天的她。

「念高職原本不在他的人生規畫中」從5歲就開始學畫畫的她，原本想要先唸高中大學在選擇設計科系，卻意外從美術老師那得知學校有直升管道可以升上廣告設計系，短暫思考後決定直升，進入後也找到自己人生目標，也得到很好的收獲。

高芯悅坦言，自己是一個下定決心就會努力去做的，雖然每次在準比賽壓力都很大，甚至還要在學校閉關，但從未後悔過，每天雖花很多時間弄作品，但父母都無微不至關心，甚至假日臨時材料用完，也會馬上出門採買，求學的階段也很感謝很多老師關心與指導，她表示，未來想當老師，希望繼續幫助在面臨求學階段徬徨的孩子，當一盞指引他們的明燈。

今天是市長獎頒獎典禮，市長蔣萬安今特別到場頒獎，他強調，他只是綠葉，陪襯所有在過去這3年表現非常優異的孩子們，學生們才是紅花，才是今天真正主角，也鼓勵同學參與社團活動，揮灑青春歲月。

景文高中

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