華山親子表藝節 6組劇團30檔演出開啟想像力

暑假將至，華山親子表藝節將在7月登場，共有6組表演團體、30檔演出與工作坊，以戲劇、音樂、舞蹈與互動等類型的故事創作，讓孩子在暑假以劇場為教室，翻玩藝術開創想像力。

根據華山文創園區發布的新聞資料，今年各檔節目方向迥異，其中漢霖民俗說唱藝術團將推出「掌中有聲」，從不同語言認識台灣傳統藝術底蘊，結合閩南語為主的布袋戲和華語為主的說唱藝術，並在傳統與現代表達手法之間巧妙性地來回穿梭，在笑聲中了解台灣傳統文化的獨特性。

人尹合作社的寶寶劇場「馬麻，地球塑膠了！」藉由沉浸式互動體驗號召寶寶戰隊參與，加上融合聲光的巧妙運用，觸發寶寶們跨越感官的體驗旅程，並以環境永續為主體引導融入環境議題。

陪你長大工作室劇團攜手馬來西亞當代影子戲劇團（Plasticity Theatre Troupe），推出「告別眾神的孩子們」，以回收再利用打造的光影魔幻世界，引發孩子反覆思索新宇宙。

福德隆劇團推出「菜市場裡的13個太陽」，翻轉經典傳說故事的射日英雄形象，以太陽的照耀講述每段口耳相傳的故事，過程中從菜市場觸手可得的蔬果食材以及資源回收紙箱創作出偶戲的角色，讓小朋友們在觀賞演出之餘，也能感受日常與藝術的轉化。

行行製作推出系列作品第3階段「從這裡到那裡」，從生命誕生以後，路途中尋找生命的意義作為戲劇發想，透過聲音、肢體等多種形式，打造一個既能啟發小孩、又能觸動大人共鳴的故事空間。

何日君再來劇團則推出「我最親愛的小公主」，作品改編聖修伯里名著「小王子」，故事以小公主視角尋找爸爸的旅程為開端，讓孩子們直視人與人間的情感連結，以及面對失去時的失落無助。

2024華山親子表藝節將從7月5日至8月25日演出，地點在華山文創園區烏梅劇院。