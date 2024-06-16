黃詩婷獨奏會 首演鋼琴版歌劇「黑桃皇后」

青年鋼琴家黃詩婷將返國舉行獨奏會，帶來蕭邦及拉赫曼尼諾夫等樂作，也將首演俄國鋼琴家帕普斯特（Pavel Pabst）改編柴科夫斯基歌劇「黑桃皇后」的獨奏曲，展現她在俄國歌劇伴奏的音樂專業。

黃詩婷從國中音樂班倒數第2名，到發憤圖強考上師大附中音樂班，師事留俄鋼琴名家葉孟儒，開啟她赴俄留學的契機。黃詩婷現在已經拿到莫斯科音樂院（Moscow State Tchaikovsky Conservatory）鋼琴演奏藝術及歌劇伴奏雙博士，現於清大音樂系任教。

黃詩婷接受中央社記者訪問時表示，歌劇是所有藝術的綜合體，格局恢弘，「俄文歌劇雖然冷僻，但擁有自己的文化基底」。這次帶來柴可夫斯基的歌劇「黑桃皇后」鋼琴版，由柴可夫斯基欽點的鋼琴家兼作曲家帕普斯特改編，保留了歌劇的精髓。

黃詩婷說，這部歌劇改編自普希金發表於1834年的同名小說，作品塑造了一個賭徒形象，揭示了俄國社會中的陰暗面，這也是公認柴可夫斯基最出色的歌劇作品之一，「先介紹這首歌劇給大家，如果可以，我也想介紹更多俄文歌劇給台灣樂迷認識」。

黃詩婷說，其實俄文歌劇之美很難用言語形容，「先從歌詞認識歌劇很棒，但其實用心感受歌劇帶來的藝術性，也會有滿滿收獲。」

這次演出曲目除了包括以鋼琴獨奏柴可夫斯基的「黑桃皇后」主題、拉赫曼尼諾夫兩首「樂興之時」、選自「幻想小品集」的「悲歌」與「前奏曲」之外，也將帶來由拉赫曼尼諾夫改編克萊斯勒的「愛之悲」以及蕭邦「第二號鋼琴奏鳴曲」。音樂會將於7月7日舉行，地點在國家兩廳院演奏廳。