罹罕病靠音樂重拾自信 吳承澐到校園分享人生故事

14歲罹患罕見疾病而無法閱讀書寫的吳承澐，靠「絕對音感」熟記音符，透過音樂重拾自信，曾獲總統教育獎的他成為生命教育講師，到校園或養護中心分享人生故事。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為給予學生正向思考力量，國教署於校園辦理「生命教育演講」，邀請總統教育獎歷屆獲獎者分享人生故事，希望藉由這些生命教育講師能啟發與激勵學生，深化人生觀與反思內化價值。

曾獲總統教育獎的吳承澐，於14歲發現患有罕見疾病「Leber氏遺傳性視神經病變」，導致生活上無法閱讀書寫，也無法辨識人臉；經由不斷練習語音軟體、學習點字、定向訓練、學習鋼琴，克服許多不可能。

因為無法視譜，吳承澐靠「絕對音感」熟記每個音符，透過音樂重拾自信與成就。現就讀清華大學的吳承澐，也持續累積音樂創作能量，於暑假透過音樂才藝打工換宿，還與伊甸基金會合作，到養護中心演講，與長輩們分享生命故事。

另一名總統教育獎得主陳秉彥，自幼被診斷是自閉兒，但對音樂卻有異於常人的天分，腦中記有上千條樂譜，不管是即興創作新曲或混搭風格，都難不倒他，國小5年級參加全國心智障礙大賽，靠著一曲「在柏林圍牆上跳舞」拿下冠軍。

熱愛繪畫的陳秉彥，最喜歡畫乳牛、汽車、飛機和花，更連續3年獲得文化部舉辦的文薈獎肯定，並把畫作集結成冊印成桌曆，捐給華山基金會當作義賣品。