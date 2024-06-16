快訊

宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

MLB／球速明顯下滑！山本由伸先發2局 因傷緊急退場

罹罕病靠音樂重拾自信 吳承澐到校園分享人生故事

中央社／ 台北16日電
吳承澐（右）雖視力退化，仍堅持創作音樂。圖／清大提供
吳承澐（右）雖視力退化，仍堅持創作音樂。圖／清大提供

14歲罹患罕見疾病而無法閱讀書寫的吳承澐，靠「絕對音感」熟記音符，透過音樂重拾自信，曾獲總統教育獎的他成為生命教育講師，到校園或養護中心分享人生故事。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為給予學生正向思考力量，國教署於校園辦理「生命教育演講」，邀請總統教育獎歷屆獲獎者分享人生故事，希望藉由這些生命教育講師能啟發與激勵學生，深化人生觀與反思內化價值。

曾獲總統教育獎的吳承澐，於14歲發現患有罕見疾病「Leber氏遺傳性視神經病變」，導致生活上無法閱讀書寫，也無法辨識人臉；經由不斷練習語音軟體、學習點字、定向訓練、學習鋼琴，克服許多不可能。

因為無法視譜，吳承澐靠「絕對音感」熟記每個音符，透過音樂重拾自信與成就。現就讀清華大學的吳承澐，也持續累積音樂創作能量，於暑假透過音樂才藝打工換宿，還與伊甸基金會合作，到養護中心演講，與長輩們分享生命故事。

另一名總統教育獎得主陳秉彥，自幼被診斷是自閉兒，但對音樂卻有異於常人的天分，腦中記有上千條樂譜，不管是即興創作新曲或混搭風格，都難不倒他，國小5年級參加全國心智障礙大賽，靠著一曲「在柏林圍牆上跳舞」拿下冠軍。

熱愛繪畫的陳秉彥，最喜歡畫乳牛、汽車、飛機和花，更連續3年獲得文化部舉辦的文薈獎肯定，並把畫作集結成冊印成桌曆，捐給華山基金會當作義賣品。

人生 音樂

延伸閱讀

席琳狄翁罹罕病慟喊不會死 「孩子們已經沒爸爸了」

罕病平腦症 高雄長庚、陽明交大團隊發現致病新基因

席琳狄翁罹罕病僵硬人症候群 曝無法唱歌痛苦：像有人勒住脖子

席琳狄翁罹罕病僵硬人症候群 曝無法唱歌痛苦：像有人勒住脖子

相關新聞

大同技術學院退場...教職員質疑慰助金發放「一校三制」 代理校長這樣說

嘉義大同技術學院今天末代畢業典禮，下月退場，慰助金發放對加入高教工會，未加入高教工會教師，以及勞保職員，各有不同計算標準...

罹罕病靠音樂重拾自信 吳承澐到校園分享人生故事

14歲罹患罕見疾病而無法閱讀書寫的吳承澐，靠「絕對音感」熟記音符，透過音樂重拾自信，曾獲總統教育獎的他成為生命教育講師，...

戰火下的兄妹悲歌 港版「螢火蟲之墓」音樂劇台灣開演

一個水果糖鐵罐，裡面裝著不是五彩繽紛的鮮甜糖果，而是小女孩的骨灰。因為吉卜力動漫而家喻戶曉的「螢火蟲之墓」，將由香港劇場...

頂大二階報名率跌至7成 考生現賭徒心理 要擊敗升學系統

113升大學申請入學13日放榜，考招改制影響下111、112學年考招多震盪劇烈，學界本料今年回穩，但最終申請入學仍留下1.1萬個缺額僅次於去年，頂大往年申請入學二階報名率多有8成，但近年多跌至7成多，代表學生即便通過一階段篩選也不參加二階甄試，反要直攻分科測驗。 近年觀察，學生多在一階段過篩後認為「填低了」，即便有學生6個志願都過一階篩選也認為虧了，有機會想再到更好的校系...

創校33年逾8萬校友遍全台 環球科大「最後畢典」創辦人許文志缺席

創校33年的環球科技大學將於7月底關門退場，由雲林縣府承接校地、校產，今舉辦最後一屆畢業典禮，每年畢業典禮都會出現的創辦...

評鑑部分未過 台鋼科大：已有改善、將向教育部申請複評

高苑科大去年成為首例解除專案輔導的大專校院，並由台鋼集團接手改名台鋼科大盼重生，但根據教育部112學年科技校院評鑑報告，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。