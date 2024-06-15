私校文學院一系招百人時代已去　文大中文系併組求生

近期私立大專校院大刀闊斧整併科系，老牌私校中國文化大學日前決議欲將校內中國文學系文學組、文藝創作組取消分組，引起學生不滿，系主任出面緩頰表示若不取消分組，屆時兩個組都可能遭裁併。學界分析，少子化下科系一屆仍欲招百人實在太多，現階段如同去蕪存菁的過程。

文大於去年底校務會議上通過，114學年起中國文學系文學組、文藝創作組取消分組，兩者整併為一學士班。有師生指控，取消分組決議過程未聆聽師生意見，並非合併而是形同廢組，讓學生感受不佳且灰心。

文大中文系中國文學組主任賴昇宏給予教師的書信中則談到，今年申請入學招生狀況嚴峻，並非系上要打壓文藝組，實在是文學文藝在目前大環境招生下都不可能獨存，不取消學籍分組，屆時兩組都會被裁併，或許114學年回歸中國文學系招生還能一搏。

書信中也提到，目前系上處境艱難，沒有別的想法，只求文學文藝能繼續傳承，若高教海嘯能安然度過，未來招生回穩，再恢復分組也未必不可能。

根據本報了解，今年申請入學管道各大學中文、語文創作、華語、文學院學士班等科系組，僅台大中文系、世新大學中文系滿招，台大招滿23人，世新則因辦學策略申請入學管道僅招4人

一名國立大學中文系教授表示，過去大學錄取率不到50%，加上學生人數多，很多私立大學中文系、歷史系一屆招生100甚至120人，但在少子化的年代招生數都太多，即便教學沒問題、沒有新科技等挑戰，也勢必要面臨減招，「就是沒有這麼多學生。」

文大則表示，面對少子女化和ＡＩ興起仍堅持中國文學教育，因此在111、112學年進行併組，並經師生說明會議、系務會議、院務會議，再至行政會議通過後提報教育部，預計114學年合併為「中國文學系學士班」，又因應跨領域學習趨勢也將ＡＩ納入課程規劃，整併時保留兩組特色，也增加文創應用與華語文課程。

作家、台師大國文系副主任徐國能表示，今年也寫了信給申請入學的正取生，歡迎學生加入師大國文系。但面對少子化，他也坦言，也許人文社會學科本來就不需要太多人，現階段如同一去蕪存菁的過程。