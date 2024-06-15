評鑑部分未過 台鋼科大：已有改善、將向教育部申請複評

高苑科大去年成為首例解除專案輔導的大專校院，並由台鋼集團接手改名台鋼科大盼重生，但根據教育部112學年科技校院評鑑報告，該校「校務經營與發展」一項仍未通過。校方則表示，評鑑使用資料正是學校最糟糕的階段，但自台鋼集團接手後資金到位，教職員欠薪等問題均已改善，預計114年再辦理自評，並向教育部申請複評，爭取通過各項評鑑指標。

教育部公布最新112學年科技校院評鑑，台鋼科大於「校務經營與發展」一項為未通過；「課程與教學」通過；另「學生學習確保與成效」和「校務經營績效與自我改善」二項則為有條件通過。

對此，台鋼科大表示，評鑑參照109至111學年度資料，此時正值前身高苑科大專案輔導期間，是學校最糟糕的階段，資金不足、教職員欠薪以及受專輔影響，教育部各種資金無法到位，對當時校務經營確實不利。

但台鋼科大也說明，台鋼集團接手後，欠薪等各項缺點均已改善，同時改善學生學習權益、課程與教學優化、重新設定學校發展方向，推動各單位瘦身並提高效率，由集團導入資源改善缺失。

台鋼科大指出，也會善盡社會責任，於今年度招生結合企業和基金會資源，針對弱勢學生給予4年免學雜費和住宿費方案，再提供生活助學金以保障就業；一般學生則可享有國立大學收費，並辦理企業集團就業博覽會，保障學生找到工作。

私校工會理事長吳忠春建議，台鋼科大董事會應承諾持續捐資，如每年捐資新台幣6000萬至1億元，安定學校教師跟學生。也樂見台鋼科大起死回生，望成為有特色的私立科大。