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性教育調查 4成家長：國中應教避孕

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
教育團體國教行動聯盟與性教育學會昨天召開記者會，公布「台灣本土化性教育需求」家長問卷結果。圖／國教行動聯盟提供
教育團體國教行動聯盟與性教育學會昨天召開記者會，公布「台灣本土化性教育需求」家長問卷結果。圖／國教行動聯盟提供

國教行動聯盟與性教育學會昨公布「台灣本土化性教育需求」家長問卷結果，有四成台灣家長認為，應於十二至十五歲間，就教導學生正確的避孕措施，早於國際建議年齡。

聯合國教科文組織（UNESCO）二○一八年提出全面性教育（ＣＳＥ）八項核心概念，問卷調查選擇目前社會討論度較高的「價值觀、權利、文化與性」、「性與性行為」、「性與生殖參考」等三核心，設計四十九題，盼了解台灣家長對於上述領域性教育內容應教學的年齡，並與UNESCO的建議進行比較。

問卷由網路發送，共收集一二○三份有效問卷。調查顯示，四成台灣家長建議十二至十五歲間，就應教導如使用保險套等正確避孕措施，早於ＣＳＥ建議十五至十八歲；與性有關的價值觀、人權、社會文化議題，多數家長認為應在國小高年級和國中階段教，同樣較ＣＳＥ提早。

此外，ＣＳＥ建議五至八歲階段，可教導學童認識性愉悅等生理自然感受；九至十二歲階段，可教導如親吻等身體接觸方式體會愉悅，但台灣家長多數認為，上述內容應延後於十二至十五歲較妥適。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，調查反映出國情、需求不同，建議政府廣納家長團體、專家意見，建構適合國人的性教育內容，並檢討專業師資不足的困境。

性教育 避孕

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