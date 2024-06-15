中信實驗中小學畢業生升學成果亮眼 錄取歐美百大名校

以學生為中心的畢業典禮，畢業生展現自我舞台！跳脫傳統教育，臺南市中信國際實驗教育機構（CTBC International Academy，下稱「中信實驗中小學」） 6月1日舉辦畢業典禮，今（113）年是機構首次國小、國中、高中部同時舉辦畢業典禮，學生們自行規劃整體活動內容，畢業生、在校生與校友代表皆以全美語致詞，展現孩子們流利的外語表達能力，演出節目包含管弦樂團、熱舞、Live Band等演出，最後由所有畢業生共同演唱「Seasons In The Sun」，象徵孩子們的未來將如陽光般閃耀；高三學生升學表現不俗，16位畢業生共申請上22所世界百大名校，出色的成績讓學校引以為榮。

中信實驗中小學教育長林妙蓉分享今年高三畢業生優秀的國際升學成果，錄取學校包含加州大學聖地牙哥分校（UCSD）、加州大學爾灣分校（UC Irvine）、倫敦大學學院（UCL）等超過20所世界百大傳統名校。 圖／中信實驗中小學 提供

中信實驗中小學教育長林妙蓉分享今年高三畢業生優異的國際名校升學成果，錄取包含加州大學聖地牙哥分校（UCSD）、加州大學爾灣分校（UC Irvine）、加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）、伊利諾大學厄巴納—香檳分校（UIUC）、紐約大學（NYU）、波士頓學院（B C）、華盛頓大學（UW）、俄亥俄州立大學（OSU）、倫敦大學學院（UCL）、倫敦大學國王學院（KCL）以及多倫多大學（UofT）等超過20所世界百大傳統名校及英國著名大學。林妙蓉教育長恭喜畢業生錄取心目中理想的學校，讓學校以他們為榮，更歡迎畢業校友每年可以回娘家勉勵學弟妹。

中信實驗中小學一學生一樂器的教學特色，讓所有孩子都能參與樂團演奏，培育音樂涵養。 圖／中信實驗中小學 提供

國際課程總監Jeffery Woodman祝褔所有畢業生畢業快樂，也勉勵畢業生永遠要保有學習的熱情、對事物的好奇心，帶著在校所學持續努力，讓自己在下一個學習階段能夠有更多收獲，邁向未來發光發熱。國中畢業生Tini與國小畢業生Anna皆是三年前加入中信實驗中小學，她們分享三年來同學人數越來越多，不管是上課或是課後學習時間，都有混齡學習的機會，讓全校同學像家人一樣關係非常緊密，這是與其它學校很不一樣的地方。目前就讀美國馬里蘭大學（UMD）、伊隆大學（Elon）的雙胞胎校友Tammy與Annie特別回國參加畢業典禮，以畢業生代表的身分勉勵學弟妹們帶著在校所學，勇敢邁向人生下一段旅程。

中信實驗中小學學生會會長Benson（左二）包辦詞曲，帶領高二高三學生組成Live Band演出。 圖／中信實驗中小學 提供

中信實驗中小學將畢業典禮打造成孩子的舞臺秀，開場先唱名所有畢業生出場，成為全場矚目焦點，隨後由管弦樂團悠揚樂音揭開演出序幕。各年級畢業生以全美語致畢業詞後，6年級和9年級的學生進行熱舞表演，動感的演出帶動全場氣氛，再由高二、高三學生組成Live Band表演，作詞作曲全由學生一手包，展現學生們的才華洋溢。最後所有畢業生共同演唱「Seasons In The Sun」，象徵孩子們的未來將如陽光般閃耀。

中信實驗中小學6月1日舉辦畢業典禮，今年是機構國小、國中、高中部首次同時舉辦畢業典禮。 圖／中信實驗中小學 提供

中信實驗中小學與中信金融管理學院共同組成的中信國際學校，共享九萬坪寬闊校園，自由多元的校風，以雙語教育培育接軌國際的優秀人才，重視學生的音樂與運動素養，1到9年級採雙語教學，10到12年級由學生自由選擇全美語國際課程，學生依個人興趣彈性安排課表，保留自主學習時間，由諮詢顧問提供升學建議，個別安排專屬個人的學習進度，為每位學生量身打造升學進路銜接國內外名校，升學無後顧之憂。

中信實驗中小學官方網站：ia.ctbc.edu.tw