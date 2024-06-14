快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

張雅琳呼籲制定兒童遊戲政策 鄭英耀承諾將研擬

攝影中心／ 記者葉信菉／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、衛福部長邱泰源（左）、教育部長鄭英耀（右）針對孩童教育議題進行備詢，有委員提出現在的小孩擔心失敗因此害怕嘗試，透過遊戲能讓孩子更勇於嘗試，呼籲政府制定國家級的兒童遊戲政策，教育部長鄭英耀表示同意此種看法，很樂意來進行。記者葉信菉／攝影
行政院長卓榮泰（中）、衛福部長邱泰源（左）、教育部長鄭英耀（右）針對孩童教育議題進行備詢，有委員提出現在的小孩擔心失敗因此害怕嘗試，透過遊戲能讓孩子更勇於嘗試，呼籲政府制定國家級的兒童遊戲政策，教育部長鄭英耀表示同意此種看法，很樂意來進行。記者葉信菉／攝影

立法院今天邀請行政院長卓榮泰與各部會首長前來備詢，立法委員張雅琳提出現在的小孩擔心失敗因此害怕嘗試，透過遊戲能讓孩子更勇於嘗試，但目前的教育環境中孩子能進行遊戲的時間相當少，硬體設備也不足，呼籲政府制定國家級的兒童遊戲政策，教育部長鄭英耀表示同意此種看法，遊戲有助於兒童創造力的提升，很樂意來進行。行政院長卓榮泰也同意此項做法，並指示教育部來研擬方案，待方案出來之後會再進行跨部會的合作，協助推動此項政策。

卓榮泰 教育部

相關新聞

張雅琳呼籲制定兒童遊戲政策 鄭英耀承諾將研擬

立法院今天邀請行政院長卓榮泰與各部會首長前來備詢，立法委員張雅琳提出現在的小孩擔心失敗因此害怕嘗試，透過遊戲能讓孩子更勇...

性教育接地氣 教團調查：國中就應教導避孕方法較聯合國建議早

教育團體國教行動聯盟與性教育學會今天召開記者會，公布「台灣本土化性教育需求」家長問卷結果，多數台灣家長認為應於12至15...

不敵少子化 走過77年的高市集來國小8月廢校

不敵少子化衝擊，高雄市杉林區集來國小將在8月廢校，走入歷史，僅剩的14名學生，將全數轉校，社區阿嬤不捨這所走過77個年頭...

克服身心限制 崑大林冠廷雙主修錄取6系國立大學研究所

崑山科技大學電子工程系應屆畢業生林冠廷患有亞斯伯格症，但他比一般人更勤奮學習，對工科充滿熱忱，不但雙主修電子、資工系，並...

公幼海嘯／平價課後留園仍無助招生？南部公幼出現大規模超額教師

原本躺著招生的公立幼兒園，近年生源大流失，南部縣市首當其衝，今年更破天荒出現大規模超額教師，加上連同受害的代理教師，影響人數已知逾百人，估計今年9月公幼開學，會有許多學童發現，老師不見了。

AI來襲 葉丙成：幫人社生跨域學專長

AI浪潮興起，也影響學生的志向，選讀理工類科的學生愈來愈多，不少立委關心教育部如何協助人文社會領域學生在AI浪潮下存活。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。