張雅琳呼籲制定兒童遊戲政策 鄭英耀承諾將研擬

立法院今天邀請行政院長卓榮泰與各部會首長前來備詢，立法委員張雅琳提出現在的小孩擔心失敗因此害怕嘗試，透過遊戲能讓孩子更勇於嘗試，但目前的教育環境中孩子能進行遊戲的時間相當少，硬體設備也不足，呼籲政府制定國家級的兒童遊戲政策，教育部長鄭英耀表示同意此種看法，遊戲有助於兒童創造力的提升，很樂意來進行。行政院長卓榮泰也同意此項做法，並指示教育部來研擬方案，待方案出來之後會再進行跨部會的合作，協助推動此項政策。