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性教育接地氣 教團調查：國中就應教導避孕方法較聯合國建議早

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育團體國教行動聯盟與性教育學會今天召開記者會，公布「台灣本土化性教育需求」家長問卷結果。圖／國教行動聯盟提供
教育團體國教行動聯盟與性教育學會今天召開記者會，公布「台灣本土化性教育需求」家長問卷結果。圖／國教行動聯盟提供

教育團體國教行動聯盟與性教育學會今天召開記者會，公布「台灣本土化性教育需求」家長問卷結果，多數台灣家長認為應於12至15歲間（國中），就教導學生使用保險套等避孕措施，早於國際建議年齡。

「台灣本土化性教育需求」問卷調查選擇目前社會討論度高、較為關注的全面性教育CSE，包括「價值觀、權利、文化與性」、「性與性行為」、「性與生殖參考」等三核心，以此設計49題，了解台灣家長對於上述性教育內容應於哪個年齡層教學，並與UNESCO建議的教學年齡進行比較。

問卷於今年4月10日至5月12日網路發送填寫，共收集1203份有效問卷，台灣家長意見與CSE建議年齡相符的有22題、延後19題，另有8題家長認為可提早。

問卷調查結果指出，41.9%台灣家長建議12至15歲間，就應教導正確的避孕措施，包括使用保險套等安全性行為以及避孕方法和其背後的迷思，早於CSE建議的15至18歲；與性有關的價值觀、人權、社會文化議題，如國外童婚、割禮等議題，多數家長認為應在國小高年級和國中階段教，同樣較CSE提早。

但另一方面，問卷調查內容也分析，CSE也建議5至8歲階段，可教導學童認識生理上的「性愉悅」等生理自然感受；9至12歲階段可教導透過哪些身體接觸方式，如親吻、愛撫、性接觸等體會到愉悅感受，但台灣家長多數認為上述內容應該「延後」教導，於12至15歲較為妥適。

國教盟常務理事張文昌形容，性教育應該「接地氣」，希望問卷調查讓社會看到國人對於性教育的本土需求，也盼國內的性教育內容，可再根據本土需要進一步調整。

台灣性教育學會名譽理事長晏涵文指出，隨性行為發生年齡下降，家長觀念應該要改變。課綱也應敘明，讓教師於國中階段就能開始教避孕，且CSE支持各國根據國情，自願且有效地展開全面性教育，可見了解本土需求、文化，才是推展性教育的有效關鍵。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，調查發現，家長期待主要性教育內容應在國中階段教導，而家長對CSE建議年齡有不同看法，也是實際上反映出國情、需求不同，建議政府應廣納民間家長團體、專家等意見，建構適合國人的性教育內容；再者，國中端除提供專業的性教育內容外，也應該檢討專業師資不足的困境。

性教育 避孕

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