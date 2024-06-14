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不敵少子化 走過77年的高市集來國小8月廢校

聯合報／ 記者宋原彰王昭月／高雄即時報導
高雄集來國小日前才辦畢業典禮，8月就將廢校。圖／翻攝自集來國小臉書
高雄集來國小日前才辦畢業典禮，8月就將廢校。圖／翻攝自集來國小臉書

不敵少子化衝擊，高雄市杉林區集來國小將在8月廢校，走入歷史，僅剩的14名學生，將全數轉校，社區阿嬤不捨這所走過77個年頭的迷你小學廢除，舉辦惜別宴說再見。

集來國小草創初期是杉林國民學校集來分校，1954年再獨立設立國民學校，之後因應高雄縣市合併，改隸為高雄市杉林區集來國民小學。至2009年莫拉克颱風重創，多數學區居民遷居大愛永久屋，學生因此流失，預估未來6年學生人數不足30人，教育局辦理公聽會後確定廢校。

集來國小全校僅14名學生，每班1至4人，校務會議通過停辦計畫，下學期就將廢校，高雄市教育局長謝文斌表示，校內教師在4月中旬後，已依個人志願優先分發；在校生則轉讀新庄國小及杉林國小；遺下的校地可能供社區發展協會租用，杉林區公所也規畫樂齡學習用途。

社區發展協會10多名婆婆媽媽不捨集來國小廢校，昨準備風味餐辦惜別宴，末任校長林國隆嘆，集來國小在校生比教師還少，轉校後希望能獲得更豐沛的教育資源。

不敵少子化衝擊，高雄杉林區集來國小步上廢校命運。本報資料照片
不敵少子化衝擊，高雄杉林區集來國小步上廢校命運。本報資料照片

廢校 教育局 高雄市

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