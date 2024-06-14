AI來襲 葉丙成：幫人社生跨域學專長

AI浪潮興起，也影響學生的志向，選讀理工類科的學生愈來愈多，不少立委關心教育部如何協助人文社會領域學生在AI浪潮下存活。對此，教育部政次葉丙成表示，盼未來更積極推動跨領域，讓學生能透過制度選擇不同的領域專長。

受到少子化影響，大專校院學生預估一一七學年將僅剩十五點七萬多人，教育部昨為此赴立院教育及文化委員會針對少子化趨勢下的高教經營進行專題報告，強調會挹注資源並鬆綁制度，引導學生跨域及彈性修業。

教育部長鄭英耀日前則拋出三加二的「新五專模式」。葉丙成解釋，此為類雙聯學位概念，在技高階段和科大合作共構課程，奠定專業能力基礎；在科大階段導入產業資源，畢業後授予「副學士」文憑，並媒合產業職缺。

不過立委萬美玲，質疑該方案是否和高職或科大討論過，葉丙成過去以推動翻轉教育聞名，如今身為政次就不能一直「翻轉」，到時候會「翻車」。葉丙成坦言，還沒和科大端討論，但會以現行的法規作業，希望高職和科大「合作」招生，並非合併。

立委陳培瑜則提到，科技產業來自政府的資源和民間投資多，是非常現實的問題，教育部如今要如何協助想要就讀人文社會的學生？

葉丙成強調，人文社會領域很重要，雖然AI能協助解決問題，但什麼問題值得解、解了之後能創造什麼價值，只有「人」才知道，未來應更積極推動跨領域的概念。