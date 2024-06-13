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人文社會領域學生如何在AI浪潮存活 葉丙成：推動跨領域

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部政務次長葉丙成今天到立法院教育及文化委員會備詢。記者林澔一／攝影
教育部政務次長葉丙成今天到立法院教育及文化委員會備詢。記者林澔一／攝影

教育部政務次長葉丙成今日在立法院教育及文化委員會備詢，有立委關心人文社會領域學生在AI浪潮下的處境，以及技職校院的招生危機。對此，葉丙成強調跨領域的重要性，對技職端則拋出「3+2類五專模式」的概念，希望高職和科大合作招生。

葉丙成今日在教委會就少子化趨勢下的高教經營進行專題報告，並備質詢。台大電機系出身的葉丙成，屢被詢問到人文領域的問題，立委洪孟楷說，學術界重理工、輕人文，擔心幾年內台灣教育會變成以理工科系、半導體、AI技術為主。立委陳培瑜直言，科技產業來自政府的資源和民間投資都比較多，是非常現實的問題，教育部過去有提出高中生人文社會科學基礎人才培育等計畫，如今要如何協助想要就讀人文社會的學生？

葉丙成強調，人文社會領域很重要，雖然AI會協助人解決問題，但什麼問題值得解、解了之後能創造什麼價值，只有「人」才知道。未來應更積極推動跨領域的概念，葉丙成表示，學生不管念什麼科系都要有人文的薰陶、素養，因此在專案報告中也鼓勵台大、清大、陽明交大、成大等校所推出的彈性學制，讓學生能選擇不同的領域專長，最後拿「校學士」畢業。

為因應少子化技職招生危機，葉丙成日前拋出「3+2類五專模式」，教育部說此為類雙聯學位概念，在技高階段不以建教合作方式辦理，改和科大合作共構課程，於各群科專業科目與實習科目學習中，奠定專業能力基礎。在科大階段，則是導入產業資源，培養專業能力，畢業後授予「副學士」文憑，並媒合產業職缺。

立委萬美玲表示，此構想一出，這幾天各校校長、老師、家長都一頭霧水，質疑是否和高職或科大討論過。葉丙成過去以推動翻轉教育聞名，她呼籲葉丙成已經身為政次，不能一直「翻轉」，到時候會「翻車」，教育部不能猛踩油門，在還沒有跟教育單位討論的情況下，就對外宣布新五專模式。

葉丙成坦言，還沒有和科大端討論，但會以現行的法規作業。類五專模式以高職和科大「合作」為主，並非合併，希望雙方一起合作招生，教育部不會由上而下去逼學校。

教育部 科系 葉丙成

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