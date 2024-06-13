葉丙成稱7年未談翻轉教育 徵詢他當次長的原來是「他」

教育部政次葉丙成今日在立法院教育及文化委員會備詢，坦言有些緊張。以創新、翻轉教育聞名的他，上任時被教團擔心會大刀闊斧翻轉教育，他今日表示「我已經有7年沒有談翻轉」，強調創新需要穩健的了解，並提及人文社會領域的重要。

葉丙成是知名台灣大學電機系教授，曾創辦遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構「BTS無界塾」，擔任政務次長的消息一出，引發教育界熱議。今日因教育部長鄭英耀出席行政院會，葉丙成首度被點名在立法院教育及文化委員會備詢，談少子化趨勢下的高教問題。在委員會上回應立委提問時，他解釋自己是受鄭英耀之邀來擔任政務次長，賴清德總統並沒有直接詢問他。

葉丙成首次備詢，國、民兩黨的立委都提醒他不要緊張，立委萬美玲還安慰他說，「我們教育文化委員會是很peace（和平）的」。依照委員會開會流程，備詢首長會先進行約10分鐘的業務報告，內容與教育部的書面報告相同，葉丙成也比照辦理。召委柯志恩半開玩笑稱，作為「最紅的大學教授」，推動翻轉教育、實驗教育、創新教學，報告內容卻「蠻傳統的」。

葉丙成剛上任時，有教團擔心他會以「網紅流量」的思維辦教育，柯志恩也說，許多基層老師怕他「轉教育」，南部學校則擔心他以台大、台北的思維來想教育議題，立委洪孟楷在委員會上問：「你怎麼翻轉教團的質疑聲浪？」

葉丙成對此表示，很多人誤解他常常談翻轉教學，「我已經有7年沒有談翻轉」。他認為很多事情的運作都有其原因，必須穩健了解後再討論如何透過創新達成改變。

葉丙成首次備詢顯然有備而來，對多名委員提出的類似問題都有統一說詞，尤其出身台大電機系的他，在面對委員提及他所擅長的跨領域、AI、STEM領域人才等議題時侃侃而談，並強調人文社會領域的重要，以及校學士、領域專長等彈性學制的可能性。不過，被問到技專校院、國際招生、雙語教育或其他學校事務時，各相關單位主管就必須在旁頻頻給予暗示。

葉丙成在會前接受媒體聯訪時表示，對於立委關心的台灣教育議題做說明，是作為行政首長應該做的事情，也歡迎立委給的建議。