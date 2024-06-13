快訊

北市內湖傳持刀傷人案！男遭友劃傷送醫 他掉出毒品吸食器

報案錄音「你是哪裡」暴露海巡未掌握狀況…海巡署：沒做好連繫通報

連店員都不知道！全家超方便「隱藏機關」曝光 官方認證：伸縮自在的愛

高雄國小生情緒失控打同學 議員籲融合教育別只學半套

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市教育局針對國小學生情緒失控打傷同學事件，緊急在昨天安排臨時鑑定安置會議，鑑定結果是這名學生有情緒行為障礙，將安置在普通班並接受分散式資源班服務。記者王勇超／攝影
高雄市教育局針對國小學生情緒失控打傷同學事件，緊急在昨天安排臨時鑑定安置會議，鑑定結果是這名學生有情緒行為障礙，將安置在普通班並接受分散式資源班服務。記者王勇超／攝影

高雄市一所國小三年級學生突然情緒失控打傷同學，消息傳開後，引發許多家長與老師熱議，擔心現行的融合教育是否已流於形式。王姓國中老師說，很多老師沒受過專業輔導管教訓練，也未受過專業特教教師訓練，要兼顧特殊教育學生與一般學生，「壓力實在太沉重」。

高雄市議員白喬茵說，融合式的教育是好的方向，可以讓學生提早知道社會是由不同型態的人所組成的，培養同理心，以後才不會動不動用自己的觀點覺得別人怪，但是上課的資源有沒有同步跟上，有沒有抽出專責老師來照料特定學生，或者需要家長陪同上課，每個孩子都有不一樣的需求，都需要打造屬於孩子的個別化教育計畫，並且透過教育單位跟家長一起協力落實，而不是想學國外的體制卻永遠只學半套。

高師大特教系主任劉萌容教授說，以往在高中以下的學校，包括幼兒園，很多班上的老師會覺得，身心障礙學生「是特教老師管的，沒有我的事情」，教育部為了要推動融合教育，去年6月修訂特殊教育法，明訂學校內的普通班教師、輔導教師、特殊教育教師，要一起合作，對台灣的融合教育，「跨出很大一步」。

樹德科大兒童與家庭服務系助理教授劉蔚萍說，融合教育是教育的潮流，源自美國，強調讓特殊生和一般生在同班級中一起學習，可以讓普通生有不同的品德學習、接觸更多元的人，也可讓特殊生有學習的對象，讓大家可以彼此學習、接納。

劉蔚萍表示，台灣曾有罹患過動症的國小學童，因為想和同學玩，推打間造成同學受傷，法官認為家長疏於管教，判賠12萬元；融合教育希望包容、尊重、原諒，但要怎樣讓孩子學會反省，甚至讓家長認知應該要管教孩子，值得大家反思。

義守大學職能治療學系副教授游子瑩說，對於情緒行為問題的孩子，要先讓他們學會認識自己，要學會自我控制與放鬆訓練，家長或老師可以拿孩子喜歡的東西鼓勵，老師、家長與同儕都要一起協助，但如果有需要，還是要服藥控制。

情緒 教師 高雄市

延伸閱讀

高雄鼓勵簽署預立醫療書 醫療院所諮商有優惠

新自強號板橋到高雄7小時 網笑翻：訂錯了「環島快半圈」

高雄小三學童情緒突失控 班上10多名同學被打「嚇得不敢午睡」

影／以為廟會街頭鬧事 高雄10警衝到場發現真相鬆一口氣

相關新聞

這顆粽子有洋蔥！大學生淚曝高中老師暖舉「很愧疚」 網鼻酸：這就是師德

「一日為師，終身為父」，在學涯中若能遇上一位好老師，便是學生的福氣。近日一位大學生在網上發文，分享自己和高中老師的相處，身世無奈的原PO備受老師關照，端午節時老師更為了一顆肉粽南下探望他

高雄國小生情緒失控打同學 議員籲融合教育別只學半套

高雄市一所國小三年級學生突然情緒失控打傷同學，消息傳開後，引發許多家長與老師熱議，擔心現行的融合教育是否已流於形式。王姓...

班上有情緒問題學生鑑定緩不濟急？ 教育局：臨時需求可隨時申請

為了讓孩子獲得合適的教育安置及特教資源，高市教育局每年會開3次國中小階段鑑定安置會議，但有校長說，鑑定安置會議有期程，而...

高雄小三學童情緒突失控 班上10多名同學被打「嚇得不敢午睡」

高雄某國小三年級一名學生，本月6日在教室內突然情緒失控，班上10多名同學被打到，其中有人眼部被戳到，幸好送醫後無大礙。被...

新莊某國小班導遭控對女學生襲胸臀 校方：已調離現職

新北新莊區某國小劉姓導師遭學生控訴，老師會觸碰她們的胸部、屁股，還出言性騷擾「你奶那麼小沒關係」。校方表示，4月20日已...

新北校長請調不過「怒回任教師」今年終獲分發 教育局：依法處理

新北市教育局每年培訓約10名國中小校長，不過校長缺一個蘿蔔一個坑，多須待現任校長退休後，留在教育局內處理文書事務的候用校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。