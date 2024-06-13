高雄國小生情緒失控打同學 議員籲融合教育別只學半套

高雄市一所國小三年級學生突然情緒失控打傷同學，消息傳開後，引發許多家長與老師熱議，擔心現行的融合教育是否已流於形式。王姓國中老師說，很多老師沒受過專業輔導管教訓練，也未受過專業特教教師訓練，要兼顧特殊教育學生與一般學生，「壓力實在太沉重」。

高雄市議員白喬茵說，融合式的教育是好的方向，可以讓學生提早知道社會是由不同型態的人所組成的，培養同理心，以後才不會動不動用自己的觀點覺得別人怪，但是上課的資源有沒有同步跟上，有沒有抽出專責老師來照料特定學生，或者需要家長陪同上課，每個孩子都有不一樣的需求，都需要打造屬於孩子的個別化教育計畫，並且透過教育單位跟家長一起協力落實，而不是想學國外的體制卻永遠只學半套。

高師大特教系主任劉萌容教授說，以往在高中以下的學校，包括幼兒園，很多班上的老師會覺得，身心障礙學生「是特教老師管的，沒有我的事情」，教育部為了要推動融合教育，去年6月修訂特殊教育法，明訂學校內的普通班教師、輔導教師、特殊教育教師，要一起合作，對台灣的融合教育，「跨出很大一步」。

樹德科大兒童與家庭服務系助理教授劉蔚萍說，融合教育是教育的潮流，源自美國，強調讓特殊生和一般生在同班級中一起學習，可以讓普通生有不同的品德學習、接觸更多元的人，也可讓特殊生有學習的對象，讓大家可以彼此學習、接納。

劉蔚萍表示，台灣曾有罹患過動症的國小學童，因為想和同學玩，推打間造成同學受傷，法官認為家長疏於管教，判賠12萬元；融合教育希望包容、尊重、原諒，但要怎樣讓孩子學會反省，甚至讓家長認知應該要管教孩子，值得大家反思。

義守大學職能治療學系副教授游子瑩說，對於情緒行為問題的孩子，要先讓他們學會認識自己，要學會自我控制與放鬆訓練，家長或老師可以拿孩子喜歡的東西鼓勵，老師、家長與同儕都要一起協助，但如果有需要，還是要服藥控制。