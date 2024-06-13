外傳「線上課程賣3億元」 葉丙成：不是大家想的這種數字
教育部政務次長葉丙成今日在立法院教育及文化委員會備詢，會前接受媒體聯訪時，有記者詢問，外傳葉丙成過去賣線上課程賣了3億元，葉丙成指出，線上課程都會有打折的早鳥價，「不是像大家想的這種數字」，財產都是依法申報。
由於教育部長鄭英耀出席行政院會，葉丙成今日首度被點名在立法院教育及文化委員會，就「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」進行專題報告，並備質詢。
葉丙成是知名台灣大學電機系教授，曾創辦遊戲學習平台PaGamO、實驗教育機構「BTS無界塾」，他在會前接受媒體聯訪時表示，對於立委關心的台灣教育議題做說明，是作為行政首長應該做的事情，也歡迎立委給的建議。
不過，外傳葉丙成過去線上課程賣一、兩堂課賣到3億元，質疑有財產申報問題，葉丙成對此否認，表示線上課程一開始都會有打三折、四折之類的早鳥價，「不是像大家想的這種數字」，財產都是依法申報。
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