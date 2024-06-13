大專學生數117年降到15.7萬！葉丙成重申「3+2類五專模式」

由於教育部長鄭英耀出席行政院會，教育部政務次長葉丙成今日首度被點名在立法院教育及文化委員會備詢。今日報告主題為少子化趨勢下高教的經營，教育部表示，將挹注資源、鬆綁制度，推動彈性修業等。葉丙成也再次拋出「3+2類五專模式」的概念，希望讓技專校院更靈活適應市場需求。

立法院教育及文化委員會今日邀請葉丙成列席就「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」進行專題報告，並備質詢。葉丙成在業務報告中指出，少子女化趨勢下，大專校院一年級學生人數111學年起開始減至20萬人以下，逐年遞減，117學年降至最低點，預估降為15.7萬多人。

因此，教育部表示，會挹注資源並鬆綁制度，引導學生跨域及彈性修業，其中透過高教深耕計畫引導學校跨領域教學、調整學期周數及彈性修業。教育部也表示，會由大學建立學生為中心的探索學習模式，包含台灣大學「未來大學」、清華大學「清華學院」、成功大學「大一到大四不分系」、華梵大學「自主學習實驗基地方案」等計畫為範例。

不過，教育部指出，技專校院在面對少子女化趨勢，學生來源減少的衝擊更大，葉丙成在報告時指出，多數技高學生傾向升學，教育部會引導技專院校以彈性多元創新方式經營，增強對產業的對接，推動技高跟科大合作的「3+2類五專模式」，希望讓技專校院更靈活適應市場需求。

針對葉丙成日前拋出的「3+2類五專模式」，教育部在報告中說明，此為類雙聯學位概念，在技高階段不以建教合作方式辦理，改和科大合作共構課程，於各群科專業科目與實習科目學習中，奠定專業能力基礎。在科大階段，則是導入產業資源，培養專業能力，畢業後授予「副學士」文憑，並媒合產業職缺，鼓勵學生畢業即就業。

教育部報告也指出，為形塑大專校院校園職場體驗文化，協助在校青年職涯發展，將推動校園企業見習專案、提供新創公司職場體驗機會、擴增職場體驗特色計畫量能與範疇、整合地方政府職場體驗計畫等等。

為符應趨勢和產業需求，教育部將與相關部會研商，盤點需要修改的法令，並強化與產企業的合作，包括是否政府有可能提供抵稅等優惠措施作為誘因，讓產企業與大學有緊密的合作，大學不只是培育18歲青年，更可針對30歲至50歲的人才進行增能培育。