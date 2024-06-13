查霸凌很燒錢 教部啟動補助

學校受理霸凌案，調查防制委員會部分成員需外聘，但立委陳培瑜昨在立院質詢時指出，學校外聘委員調查、報告費用所費不貲，常常壓得學校喘不過氣。教育部回應，確實有發現該狀況，已在上月起補助學校經費，以調查師對生霸凌樣態為例，一案可獲補助一萬五千元。

陳培瑜表示，根據校園霸凌防制準則，學校應組成校園霸凌防制委員會，調查霸凌案時，處理小組應有半數委員外聘；若為審議教師停聘、解聘、不續聘案，校事會議組成委員應全部外聘，且外聘委員費用由學校自行支付，出席、調查、撰寫報告都要花錢。每案金額多是五千元起跳至萬元。

陳培瑜說，日前接獲校長反映，學校非常多支出需用於外聘委員，不夠還必須請家長會募款支應，且都會型學校案件更多，「錢很不夠用，已造成學校困擾。」

教育部長鄭英耀表示，確實有發現類似狀況，上月底開始提供經費補助，每一案「師對生」霸凌補助一萬五千元，「生對生」則是發給一萬元。