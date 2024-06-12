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趙小蘭分享當亞裔女部長秘訣 「在美國人中當美國人」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
生於台灣的美國首位亞裔女性部長趙小蘭(左二)，今天和父親趙錫成(右二)一同返台出席「開創者之路：亞裔女性部長第一人趙小蘭傳」新書發表會。記者陳宛茜／攝影
生於台灣的美國首位亞裔女性部長趙小蘭(左二)，今天和父親趙錫成(右二)一同返台出席「開創者之路：亞裔女性部長第一人趙小蘭傳」新書發表會。記者陳宛茜／攝影

生於台灣的美國首位亞裔女性部長趙小蘭，今天和父親趙錫成一同返台出席「開創者之路：亞裔女性部長第一人趙小蘭傳」新書發表會。趙小蘭創下許多「第一人」紀錄，談到自己在美國打出一片天的秘訣，她表示「在美國人中當美國人，在華人中就當華人」。

趙小蘭於1953年生於台北，8歲時隨家人移民紐約。她於1986年進入聯邦政府擔任聯邦航運署副署長，獲布希總統提名擔任運輸部副部長。2001年趙小蘭進入小布希政府，在其任期內完整擔任八年勞工部長，是美國第一位部長級的亞裔女性。2017年，她再度入閣，擔任川普政府的交通部長，創下亞裔女性兩度入閣的例子。

趙小蘭在台灣出生、到美國時一句英文也不會。她說自己在攻讀哈佛工商管理碩士學位時遭遇文化衝擊。「在華人文化中，我們學習要有禮貌，必須等人們結束談話再發表意見。」但這樣的「禮貌」在上課發表意見時總會被美國同學打斷，「我在這裡學習到第一點，必須在美國人中當個美國人，在中國人當中當個中國人。」她幽默表示，很多華人都是 「在中國當外國人，在美國當中國人」。

談到自己為什麼會進美國政府，趙小蘭表示，自己生長在非常小的移民社區中，對外面世界非常困惑，而父母鼓勵她去探索，「我對美國很多事情都不了解、感到迷失，而父母鼓勵我們以積極、負責任的方式進行探索。所以我進了政府，看看逛逛、想了解美國，誰知道呢？」

趙小蘭認為自己並非「成功者」，只是「盡力做到最好」。她認為父母給她三個非常重要的資產：美好的教育、美好的人生哲學，以及美好、積極的人生觀。她把一切榮耀歸於父母。「今天是父親的日子，我只是陪他來。」

亞裔 美國 趙小蘭

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