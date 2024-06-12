大麻氾濫校園 立委鼓勵匿名檢舉

大麻在校園氾濫，許多青少年初次接觸毒品的地點都是朋友家，導致追查大麻困難重重！國民黨立委柯志恩12日於立法院質詢指出，大麻案件的施用人數跟查獲量數，完全不符合比例，確實存在黑數問題。民進黨立委張雅琳則表示，大多數青少年取得毒品的管道仍是同儕朋友，建議政府建立「匿名檢舉機制」。

三部門堅決反大麻

柯志恩詢問，教育部長、法務部與警政署可否承諾堅決反對大麻合法化？教育部長鄭英耀指出，「依現行法律規定，他堅決反對」；警政署警政監蔡坤益表示，「警政署也同意反對」；法務部檢察司長郭永發則說，大麻非法是法務部向來的政策，不可能合法化，也是「安居緝毒」專案的查緝重點。

柯志恩指出，國際出現大麻合法化的趨勢，在台灣的大學更成為風尚，如今大麻查緝數量是10年前的18倍，甚至有吸食大麻的個案出現幻聽與幻覺。她更質疑，地檢署在辦理大麻案件時，偵結施用人數與查獲量數完全不合比例，確實存在黑數的問題，黑數到底有多少？

在家用毒難追查

法務部檢察司長郭永發坦承，「確實存在私用人口黑數的問題，這些人大多數是白領……。」柯志恩接話表示，白領、高社經地位、有留學背景，且通常在自家使用，如果無人檢舉，幾乎不會被當一回事，這就是問題所在，所以檢察司要如何查緝？郭永發回應說，就針對私用人口黑數，進行有系統的查緝。

柯志恩指出，大麻流竄的問題之一就是網路，現在在社群平台上隨處都可以發現大麻的資訊。鄭英耀表示，大麻等毒品防制會從學校、警政、社政、醫療，共同合作。

建立匿名檢舉機制

張雅琳也指出，青少年初次使用毒品的地點都在朋友家中，並不會列入校園通報，也不在青春專案關注的KTV、網咖與夜店等地，政府是否掌握毒品「家內使用」的數字？教育部學務特教司長吳林輝回應說，教育部掌握涉毒的狀況，一部分來自警方查緝，另一部分則是同儕覺察，還有學生自動尋求協助。

張雅琳指出，大多數青少年取得毒品的管道都是「朋友」，政府雖然有進行入班宣導，但實際上其實許多小朋友知道彼此班級吸毒的狀況，建議建立「匿名檢舉」的機制。

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