AI成霸凌幫兇？ 反霸凌教材需儘速跟上

反霸凌教材更新速度慢、觸及率低，早已跟不上霸凌現況！國民黨立委葛如鈞12日於立法院質詢時指出，隨著AI工具興起，可能出現變造音檔辱罵他人等新霸凌樣態；民進黨立委陳秀寳建議，應就不同狀況，檢討反霸凌教材的規劃。教育部長鄭英耀回應說，會邀請專家學者滾動式檢討教材，並加強資訊素養的教育。

反霸凌教材跟不上

教育部12日於立法院進行校園霸凌專案報告指出，為了防制霸凌，擴大宣導提升防制霸凌意識，把原有的反霸凌專線電話「0800200885」改為「1953」；同時納入警政、社政與司法機關等體系，如果案件情節嚴重，當事人可進行必要性的抽離，以彈性處理學生課務。

陳秀寳詢問，112年校園霸凌通報案件飆升到3257件，霸凌事件確實有增加趨勢，在教育端能還能做什麼？鄭英耀回應說，透過中小型活動的輔導課程或藝文戲劇課程，讓學生學習設身處地同理的能力，根本減少霸凌事件的發生。

陳秀寳表示，今年至少出現四起學生因霸凌輕生的事故，111學年學生自殺通報件數更超過11000件，但教育部校園防制霸凌的教材不僅許久未更新，使用次數也相當低。鄭英耀回應表示，面對到社會快速變遷，霸凌樣態更加多變，會儘速邀請專家學者與第一線師生，進行反霸凌教材的滾動式檢討。

AI淪為霸凌工具

葛如鈞更指出，霸凌會隨著科技進步出現各式樣態，並於現場示範只要將音檔經過變造，就可以用特定人士的聲音講出「你為甚麼總是犯同樣的錯誤，你就不能學習一下嗎？」等話語。他說，這意味著學生無須技術、無須花費，就可以靠著AI用任何人的聲音來霸凌他人，未來如何應對？

鄭英耀表示，人工智慧愈發進步，民眾能夠透過工具就輕易變造聲音與影像，教育部會逐步加強資訊素養的課程。

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