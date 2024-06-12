中研講堂下周三苗栗開講 揭秘P3實驗室

生物演進、空氣污染都是重大研究課題，中研院跨縣市「中研講堂」19日將於苗栗開講，帶領民眾探索「物競天擇」對生物多樣性影響，也認識現代科技發揮「人定勝天」力量。

中研院為了與民眾分享基礎科學研究成果，從2018年起在全台多個縣市舉辦科普演講，過去演講主題包含揭秘P3實驗室、分享第3種細胞分裂如何發現、海洋動物的前世今生等。

中研院今天發布新聞稿指出，今年中研講堂將於19日在苗栗高中登場，帶領同學們探索「物競天擇」對生物多樣性的影響，也一起認識現代科技發揮「人定勝天」的力量。

中研院表示，生物的演進不僅和其社會行為與環境變化有關，也會受到人類活動和氣候變遷影響，中研院生物多樣性研究中心研究員沈聖峰當天將主講「生於憂患：困厄的環境與生物演化」，將以社會性生物合作行為的演化奧秘，引領聽眾探索與理解環境與生物間的微妙互動。

另外，中研院也說，空氣污染是民眾關切的重大議題，中研院資訊科學研究所研究員陳伶志也將主講「探索空氣品質的秘密：AirBox的物聯網冒險」。

中研院說，本次活動將於會後剪輯成線上學習影片，更新至中央研究院YouTube頻道，歡迎大眾和中研院在苗栗來場科普知識之旅。