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霸凌案調查委員外聘所費不貲 教育部一案補助1.5萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部今天舉行教育文化委員會，邀請教育部鄭英耀報告並接受備詢。記者曾原信／攝影
教育部今天舉行教育文化委員會，邀請教育部鄭英耀報告並接受備詢。記者曾原信／攝影

立法院今開教育文化委員會，邀請教育部鄭英耀報告並接受備詢。立委指出，學校受理霸凌案調查須外聘委員，但外聘委員調查費用、報告費用常常壓得學校喘不過氣。教育部則回應，今年五月起開始補助學校經費，以師對生霸凌樣態為例，一案可補助1萬5千元。

立委陳培瑜指出，根據校園霸凌防治準則，處理小組應有半數委員須由人才庫內選擇外聘；若為審議教師停聘、解聘、不續聘案，校事會議組成委員應全部外聘。對此，外聘委員費用需由學校自行支付，出席、調查、撰寫報告都要花錢。

陳培瑜指出，很多校長反映指出，學校非常多支出需用於調查委員外聘，不夠還必須請家長會募款支應，且都會型學校相關案件更多，錢很不夠用已造成學校困擾。

陳培瑜也試算，外聘委員出席一人單次需給予2500元，執行調查再給2500元，報告撰寫每一千個字1080元，確定結案後一人又要再發給2500元，於是每案金額都是5000元起跳至萬元，部分案件甚至因為家長堅持而不停開設委員會，學校苦於費用問題，教育部是否有規劃？

教育部長鄭英耀回應，校外委員外聘費用地方政府會予以協助，今年五月起，教育部每一案「師對生」霸凌補助1萬5千元，「生對生」則是發給一萬。教育部五月確實發現該問題，於是上個月底開始提供經費補助，辦法剛實施。

陳培瑜建議教育部應收攏縣市政府、學校意見，且調查委員會不斷開啟，教師將會耗費大量時間在會議上，已有很多投書指出「請把老師還給我們」，要求教育部於三個月內提出報告。

另外，立委陳秀寶也指出，近期學生自殺、自殘頻率高，單月多能找到四至五則新聞，很多樣態是受不了霸凌而尋短。根據教育部統計，106學年至111學年各級學校自殺通報件數均暴增，以國小為例更從114件暴增為1183件，增加十倍之多；國中也從470件暴增為4204件，成長了近九倍。

立委葛如鈞則指出，現在生成式AI、VR裝置發達，可能延伸出不同樣態的霸凌案件。葛也現場播放2個錄音，錄音內容、聲音皆由AI生成，卻可以模仿他人聲音說話，對使用者而言沒有任何技術門檻和費用。如此一來誰為事件中的霸凌者，是AI？還是被模仿聲音的當事人？霸凌界將難以處理，要求教育部祭出策略。

教師 教育部 霸凌

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