多益聽讀測驗台灣10年增30分 口說成績高於日韓
根據2023年TOEIC（多益）成績統計，台灣多益測驗的聽力與閱讀平均成績比10年前提升超過30分，口說測驗平均成績則高於日本與韓國。
TOEIC（多益）台灣區總代理忠欣公司今天發布新聞稿指出，隨著全球化趨勢和國際化浪潮，英語溝通能力是各企業招募人才時必備的基礎能力，日本、韓國等不少大企業都採用語言管理策略，全面性提升員工的英語能力。
根據2023年TOEIC（多益）成績統計，台灣多益測驗的聽力與閱讀整體平均568分（滿分990分），比2022年降低3分，和2021年持平，其中職場人士平均567分，學生族群平均569分；TOEIC口說測驗整體平均為143分（滿分200分），寫作的整體平均為156分（滿分200分）。
忠欣公司執行長巴士誠表示，與10年前相比，台灣的多益聽力與閱讀測驗成績成長超過30分，顯現過去台灣在英語溝通力的需求、英語教育的重視上都呈現大幅進步；以口說測驗為例，2023年報名人數比2022年成長17%，平均成績也高於日本和韓國。
在大專生方面，統計顯示，大一生多益聽讀測驗成績平均519分，大二平均500分，大三時上升至535分，大四上升至544分，顯示準社會新鮮人增加英語學習的時間，以達到企業招募時的英語能力。
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