藥物濫用學生112年增兩成 教育部推毒品防制落實輔導

教育部今天就毒品防制及校園霸凌議題在立法院進行專題報告，提到112年藥物濫用情形學生總人數483人，較111年增加83人、約兩成。為落實毒品防制，除推動預防宣導，也落實輔導工作。而教育部今年完成「校園霸凌防制準則」修正發布，區分生對生與師對生霸凌事件，建立專業公正有效的處理機制、創設「調和程序」等。

立法院教育及文化委員會今日邀請教育部部長鄭英耀、法務部、內政部警政署列席就「如何有效防制毒品入侵校園及減少霸凌案件」進行專題報告，並備質詢。教育部表示，鑑於新興毒品常遭青少年濫用，以及緝毒單位查獲大麻量持續增加，須因應現況提升教育人員知能、通報機制與輔導量能。

教育部在專題報告中指出，為防制毒品入侵校園，進行學生藥物濫用人數分析，藥物濫用個案校安通報來源包括遭警查獲、學校尿篩檢驗陽性及學生自我坦承，經比對查核，確認112年有藥物濫用情形的學生總人數計483人，較111年增加83人，較110年減少10人，113年截至4月底計151人。

教育部指出，落實防制學生藥物濫用三級預防策略，推動一級預防宣導措施，執行二級預防措施，落實清查篩檢、追查情資及痛打藥頭，和三級的輔導工作，其中包含補助偏鄉地區高中以下學校，整合校內外資源，針對高關懷或課後乏人照顧學生規劃多元適性教育活動，激發學習潛能，避免在外遊蕩或出入不良場所，發生偏差或藥物濫用行為。

在霸凌防制方面，教育部表示，已擴大教育宣導提升防制霸凌意識，把原有的反霸凌專線電話「0800200885」改為「1953，不再旁觀」，且透過多元管道專人受理強化處理機制，同時積極輔導介入維護學生相關權益。警政、社政與司法機關也共同協助，若案件嚴重，必要時得對當事人進行抽離、彈性處理學生課務。

至於如何精進現有藥物、霸凌防制作為，教育部表示，將盤點面臨毒品危害情勢，據以檢討執行內容，同時配合行政院規劃新世代反毒策略第三期整體總目標，對第二期計畫進行檢討。

此外，教育部4月17日完成「校園霸凌防制準則」修正發布，制度的重大調整與持續努力項目包括區分生對生與師對生霸凌事件，落實預防輔導機制、建立專業公正有效的處理機制、創設「調和程序」、強化地方主管機關權責等。