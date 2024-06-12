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AI熱 港澳生選讀資通訊增加

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
過去港澳學生來台就學，多聚焦醫藥、設計、傳播等科系，但2024年港澳學生申請來台就讀則對ＡＩ相關領域有高度興趣。本報資料照片
過去港澳學生來台就學，多聚焦醫藥、設計、傳播等科系，但2024年港澳學生申請來台就讀則對ＡＩ相關領域有高度興趣。本報資料照片

ＡＩ浪潮崛起，影響全球人才供需，目前正值港澳生來台申請大學倒數階段，教育團體分析，過去港澳學生來台就學多聚焦醫藥、設計、傳播等科系，但今年港澳學生申請來台就讀，卻是對ＡＩ相關領域有高度興趣，尤其台灣產業正需大量人才，未來若完成學業，可藉「留台工作評點制」申請在台就業。

實際上，近年來港澳生來台就讀熱門科系正在轉變。根據教育部統計大專校院在學港澳生人數，一一二學年資訊通訊科技領域達五六一人、工程及工業四五五人，一一一學年更多，分別為六三五、五六○人。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，港澳生若投入資通訊產業起薪較高，留台評點制上有望取得較高點數。

淡江大學國際事務副校長陳小雀談到，以淡江為例，近年選擇資工系的港澳生變多，學校也推動ＡＩ創智學院，和微軟合作，輔導學生考證照，即便未就讀資工系，也有機會跨域。

文化大學校長王子奇表示，不只港澳生近年青睞來台讀資工、電機相關科系，東南亞如越南生也是，課程要重新調整成以對應其能力。

另外，陸委會近期也召開留台工作評點制說明會，台大學務長朱士維表示，台灣除有科技人才的需求，更需要各領域的專業人才。

台大 科系

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