來衛武營「讀劇」 師生上台同樂

介於文字和正式演出之間的「讀劇」，是近年台灣劇場崛起的演出形態，也成為劇場培養新世代觀眾的新方法。衛武營國家藝術文化中心四年前開始推動「劇場藝術體驗教育計畫」讀劇課程，迄今陪伴逾一千五百名師生站上國家級舞台。新一年的「劇場藝術體驗教育計畫」讀劇課程將於下周開放申請。

「讀劇」結合議題教學、肢體開發及發聲等練習，成為學生接觸表演藝術的契機，也藉此鼓勵學生表達自己，培養團隊合作及感知能力。衛武營與國立台灣文學館合作「文學劇本改編工作坊」，與學校教師合作規劃課程，將劇場化身教學現場。今年讀劇課程帶領福誠國小、鳳山區中正小學、鳳山國中、大洲國中、三民家商與高雄女中等六校學生，經過十二周的讀劇課程，上周在衛武營表演廳舉行發表會。多所學校都是由老師陪伴同學上台演出，展現師生同台的趣味。