聽新聞
test
0:00 / 0:00
升國中「跨區就讀」近2成跑到北市 侯友宜：雙北教育資源拉近中
跨區就讀除普遍存在高中階段，連國中也占比不少。新北市議員黃心華今天在議會總質詢指出，新北市鄰近北市周邊行政區，包括蘆洲、永和、新店在地就學僅80餘％，許多家長策略性遷移戶籍，上國中後到北市就學，也代表家長對新北國中教育品質不具信心。侯友宜表示，新北、台北教育資源拉近中，現在高職推動在地就學，也有台北、桃園學生前來，會持續努力。
黃心華表示，鄰近北市的新北行政區中，中和在地就學率高達116.3％，但永和卻只有85.7％、蘆洲84.7％，他所在的轄區新店，在地就學率僅81.4％。
黃心華說，事實上很多學子小一到小六在新店區就讀，但是為了到台北市念國中，家長就把戶籍遷走，這是家長「用腳投票」的感嘆。
黃心華說，光一年就有349位學子在升上國中後，流失到外縣市，尤其是台北市，台北市文山區景興國中就曾有報導指出，有30％學生來自新店。
侯友宜表示，就大趨勢來看，新北市在地就學率有往上走，但是包括蘆洲、新店等地區跨區就讀的現象，他們會全力面對，持續強化在地就學這塊。
黃心華也說，隨著新店央北重劃區人口不斷遷入，2023年新店區有487位12至14歲學生遷入戶籍，他建議新設大豐國中，增列特色班級並投入資源，吸引在地學子就讀。侯友宜允諾請教育局評估。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言