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升國中「跨區就讀」近2成跑到北市 侯友宜：雙北教育資源拉近中

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員黃心華指出，新店區國小升國中在地就學率僅81％。記者葉德正／攝影
新北市議員黃心華指出，新店區國小升國中在地就學率僅81％。記者葉德正／攝影

跨區就讀除普遍存在高中階段，連國中也占比不少。新北市議員黃心華今天在議會總質詢指出，新北市鄰近北市周邊行政區，包括蘆洲、永和、新店在地就學僅80餘％，許多家長策略性遷移戶籍，上國中後到北市就學，也代表家長對新北國中教育品質不具信心。侯友宜表示，新北、台北教育資源拉近中，現在高職推動在地就學，也有台北、桃園學生前來，會持續努力。

黃心華表示，鄰近北市的新北行政區中，中和在地就學率高達116.3％，但永和卻只有85.7％、蘆洲84.7％，他所在的轄區新店，在地就學率僅81.4％。

黃心華說，事實上很多學子小一到小六在新店區就讀，但是為了到台北市念國中，家長就把戶籍遷走，這是家長「用腳投票」的感嘆。

黃心華說，光一年就有349位學子在升上國中後，流失到外縣市，尤其是台北市，台北市文山區景興國中就曾有報導指出，有30％學生來自新店。

侯友宜表示，就大趨勢來看，新北市在地就學率有往上走，但是包括蘆洲、新店等地區跨區就讀的現象，他們會全力面對，持續強化在地就學這塊。

黃心華也說，隨著新店央北重劃區人口不斷遷入，2023年新店區有487位12至14歲學生遷入戶籍，他建議新設大豐國中，增列特色班級並投入資源，吸引在地學子就讀。侯友宜允諾請教育局評估。

侯友宜 教育局 黃心華

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