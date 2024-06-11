高教國際研討會在台舉辦 探討全球合作、技職教育

第10屆高等教育研究國際研討會在台灣舉辦，25國學者來台與會，共同探討未來全球高教的合作，在教育部支持下，這次研討會更特別納入技職教育議題。

政治大學今天發布新聞稿指出，政大教育學系今年獲高等教育研究協會授權，於6月5日至6日在政大公企中心舉辦第10屆高等教育研究國際研討會，成為今年全球高教研究一大盛事。

第10屆高等教育研究國際研討會共有逾190篇、來自25國的高教學者投稿，200多名學者來台與會共襄盛舉，研討會全程以英文進行口頭發表、海報發表、座談會等交流，並有多本國際SSCI期刊主編與副主編與會，就研討會發表的論文，討論後續集結為特刊的可能。

政大表示，此次研討會在設定主題時，即強調未來全球高教將從相互競爭轉換成彼此合作，唯有透過跨境、跨界、跨領域協作，學校資源才能多元運用，希望透過研討會，讓國內外專家學者交流如何因應當今高等教育、技職教育面臨的問題、挑戰及其研究發現與建言。

研討會也安排許多主題演講，包括當今高教界博士生在生涯規劃與職涯追求的競爭窘境、研究型大學在全球排名競爭的環境下，亟需面對的競爭與教學價值平衡、公共產品在高等教育中的轉型、地緣政治對高教管理的影響等。

政大提到，在教育部支持下，這次研討會特別納入技職教育議題，由台科大、北科大、雲科大等校的代表與考試院考試委員姚立德，針對國內產學合作、大學社會責任、技職人才培育等議題座談，向國際與會者呈現台灣技職教育的辦理情形。