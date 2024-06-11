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學習性青聚點攜手青年護水文 盼水資源永續經營

中央社／ 台北11日電

教育部青年發展署推動學習性青聚點，來自南投、宜蘭、花蓮、台東的在地團隊以水文為主題，帶領青年探索水資源的永續經營模式，盼留存珍貴的水文環境。

教育部今天發布新聞稿指出，青年署辦理學習性青聚點計畫，透過長期深耕在地的資深團隊，以田野調查、導覽體驗、風土走讀等多元形式，發展出在地課程，促進更多熱愛土地的青年選擇留鄉、返鄉和移居鍾情的落腳地。

今年有5組學習性青聚點的在地課程以台灣水文和溪流環境為主題，帶領青年從河川、溪流、濕地、大海等不同水域，探索善用水資源的永續經營模式。

南投的「穀笠合作社」邀請青年走訪孕育出手抄紙、紹興酒、茭白筍等多種知名埔里產業的眉溪，了解生態文史和治理困境，思索如何用環境資源，創造有趣且可持續的風土體驗；花蓮富里的「天賜糧源」則安排探訪流經阿美族部落和客家聚落的鱉溪，引導青年了解上游的吉拉米代部落如何維護百年水圳，落實有機、環境友善農業。

位於宜蘭的「一米地」和「海波浪」團隊帶領青年溯溪，感受身體與河流的連結，觀察溪流中的生物與自然的聯繫，並在環境友善的野炊中，探討如何在人、城市、溪流間創造共好關係；台東池上富興濕地的「觀魚工作室」安排青年走訪濕地，認識濕地獨特的生態系，學習辨識台灣原生種與外來種，並了解移除外來種對棲地保育的重要性。

青年署期盼透過在地知識與體驗的結合，讓青年認識溪流與地方之間的關係，共同探討如何將水域治理的困境轉化為實際的關懷和行動，設計出永續的親溪形式，留存珍貴的水文環境。

永續 濕地 青年

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