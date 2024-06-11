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北市多校暑假課後照顧因工程停辦 家長急如熱鍋螞蟻

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳怡君接獲陳情，指許多校園暑假因要進行建物整修，故「停辦」延長照顧服務，讓家長急如熱鍋上的螞蟻。圖／教育局提供
議員陳怡君接獲陳情，指許多校園暑假因要進行建物整修，故「停辦」延長照顧服務，讓家長急如熱鍋上的螞蟻。圖／教育局提供

台北市議員陳怡君質疑，幼兒園及國小過半數暑假延長照顧服務「看得見卻吃不到」，因許多校園暑假因要進行建物整修，故「停辦」延長照顧服務，讓家長急如熱鍋上的螞蟻。議員呼籲教育局，停辦暑期輔導班應有配套，請三寶爸蔣萬安市長拿出對策。教育局回應，寒暑假前都會定期以正式公文，向各校宣導儘量配合家長需求，積極提供課後照顧服務。

議員陳怡君近日接獲多位家長急陳情，表示公立幼兒園及公立國民小學因校園工程規畫，故「停辦」暑假延長照顧服務，讓許多家長急不知如何是好，由於許多家長都是雙薪家庭，需要上班，無法有空暑假陪伴孩子。

據了解，許多家長在學校的幫忙下轉介至他校，但有暑期課後照顧班及暑假延長照顧服務的學校都已額滿，這讓家長跟幼童也陷入選擇的恐慌中；有些家長則是考慮將孩子送回南部老家，請年邁的父親代為照顧；也有些家長轉往其他補習班，但有些家長面有難色表示，雙薪家庭生活壓力大，有些補習班收費太貴，讓家長無法負擔。

根據教育部新政策113年的寒假起實施，公幼延長照顧新制上路，寒暑假每月最多負擔2千元，但卻讓很多家長喊「看得到卻吃不到」，呼籲三寶爸蔣萬安市長拿出對策，解決家長及幼兒國小無暑期課後延長照顧輔導班的窘境，讓孩童安心學習，也讓父母安心在台北市上班。

北市教育局回應，113年度暑假，統計有139所公立國小開設上午8時至12時的課後照顧班，39校開設全天至下午4時以後的課後照顧班，27校未開辦，其中13所經校內調查無相關需求。對於因工程或其他因素未能開辦課後照顧班的學校，教育局均請該校應協助轉介至鄰近學校的課後照顧班，積極保障學童寒暑期之照顧權益。

教育局說，今年暑假有14所國小及13所幼兒園因校內工程規畫，考量師生安全未開辦暑期課後照顧班，幼兒園部分已有9校完成轉介、2校經2次調查後家長同意不轉介。對於因工程或其他因素未能開辦課後照顧班之學校，教育局均請該校應協助轉介至鄰近學校之課後照顧班。

不過議員陳怡君認為，現在家長多為雙薪家庭，家長也可以理解學校因修繕工程而停辦幼兒園及國小「暑假課後班」，但教育局不能兩手一攤以校園工程修繕為由，對於孩童暑假課後輔導完全沒有配套，而即使孩童媒合到他校，也應該思考幼兒及國小學生2個月要重新適應新的環境及同學，容易影響幼童的情緒，也造成老師教學上的困擾。

幼兒園 教育局 長照

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