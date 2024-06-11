教部推跨校遠距教學 竹科實中分享線上密室逃脫

教育部推動高中跨校遠距教學課程計畫，促進校際合作、提高線上資源運用，竹科實中舉辦「實作線上密室逃脫」教師研習，盼藉線上互動遊戲，提高學生對遠距課程的參與度。

教育部今天發布新聞稿指出，為促進校際合作，國民及學前教育署辦理「高級中等學校跨校遠距教學課程計畫」，提高師生對線上資源的運用，也促進校際資源和師資共享，希望打破學習的地理和時間限制，提供學生更多元的學習管道。

新竹科學園區實驗高中教師周慧蓮於112學年度與台中一中跨校合作遠距雙語數學課程，藉此加強學生的數學能力，並提升師生使用數位工具和英語表達的技巧。

另外，竹科實中還舉辦「實作線上密室逃脫」教師增能研習，以混成學習模式進行，由基隆市中山高中教師閔柏盛分享如何運用Genially線上平台設計密室逃脫課程，透過線上互動遊戲，提高學生對遠距課程的參與度，並引發學習興趣。

台北市內湖高中教師王詠瑜則開設全英跨校遠距課程「英文青少年文學」，本學期修課學生為鳳山高中高三雙語實驗班，教材選用知名讀本「記憶傳承人」（The Giver），並由鳳山高中教師羅俊宏擔任協作教師。

課堂上也讓學生討論、作答與發表，教師給予支持性回饋，為增進課堂互動，授課教師還運用不同的app，讓學生呈現對文本的想法，最後一次上課則採取到校實體上課，讓學生跨越現實距離，見到老師本人，讓師生實體互動。