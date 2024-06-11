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港澳生來台就學興趣轉向 優先選擇AI、半導體領域

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
過去港澳學生來台就學，多聚焦醫藥、設計、傳播等科系，但2024年港澳學生申請來台就讀則對ＡＩ相關領域有高度興趣。本報資料照片
過去港澳學生來台就學，多聚焦醫藥、設計、傳播等科系，但2024年港澳學生申請來台就讀則對ＡＩ相關領域有高度興趣。本報資料照片

教育團體分析，過去港澳學生來台就學，多聚焦醫藥、設計、傳播等科系，但2024年港澳學生申請來台就讀則對AI相關領域有高度興趣，尤其台灣產業正需大量人才，未來若完成學業，可借「留台工作評點制」申請留台就業。

目前正值港澳學生來台申請大學、高中職五專最後倒數階段。升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，若港澳生計畫畢業後留台，可視台灣未來人才需求方向，以AI、半導體、醫療照護，以及政府推動如智慧機械、綠能科技、生醫產業、新農業、循環經濟等領域為優先選擇，有望提高留台成功機率。

大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布將於台灣設立總部，將招募千名的研發人員，並與全台17所大學進行產學合作。魏佳卉表示，相關院校未來都是前進台灣科技業的管道，與輝達進行產學合作的大學中，目前尚有台師大、實踐、淡江、輔大、中原、元智、東海、南台科大、義守、中山等，港澳生招生時程尚未截止，港澳生可多把握。

另外，國立台灣大學學務長朱士維於日前與陸委會合辦的「113年僑外生畢業留臺工作評點制說明會」表示，台灣以科技發展聞名於世，經濟發展亦多元蓬勃，除有科技人才的需求，更需要各領域的專業人才。

陸委會副處長魏淑娟也指出，政府各機關近年協助輔導港澳學生未來留台工作，推出各項友善服務措施，包括移民署建置各類簽證的網路申辦系統、勞動力發展署簡化工作許可申請程序、經濟部的「Contact Taiwan」及僑委會的「僑生i就業Career all Pass」等平台，提供求職媒合服務及就業資訊。

魏淑娟也談到，陸委會也與策進會舉辦評點制、居留定居座談會，以及職涯啟航培訓營等活動，提供港澳生銜接職涯所需資訊，讓台灣成為年輕人可以追逐夢想的地方。

陸委會

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