台東女中調查25年前MeToo 校友：家人以為我沒畢業

台東女中日前接獲檢舉指控有老師做出逾矩行為疑為性騷，學校為求慎重寄發調查勾選表單，不過，調查時間竟為25到23年前的MeToo事件，讓收到信件的校友直呼「都當阿嬤了，好意思說嗎」。

校長王垠表示，居於維護校友隱私，調查單採QR Code掃描後線上勾選填單，目前已有收到14封回信，但根據填寫資料顯示，尚未有發現性騷情事，一旦有，將啟動調查。

東女近日收到畢業校友檢舉，指稱民國90年就學期間，於服裝儀容檢查時，遭老師不當逾矩肢體接觸。為求慎重學校召開性平會，並寄發調查勾選表單給畢業校友，釐清事件。

調查涵蓋3個學期年班，最遠追朔到民國88年，等於是25年前，當年每個畢業年班共計9個班，畢業學生近千人。不少畢業校友陸續於這幾天收到信件，收到母校信件反應都相當疑惑。

「都已經忘了老師是誰了。」畢業校友說，自己都當阿嬤，就算被性騷好意思講嗎。另名校友說，一般3年以上10年以下刑事追朔期為20年，學校這都超過23年了，不知那位老師還在世嗎。

另有校友說，「家人看到東女信件時，還以為我沒畢業呢」。不過，也有校友稱讚學校做法很棒，認為MeToo不應該被埋沒，不被重視，就算過了30年、50年也都應該重啟調查。