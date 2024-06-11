新聞眼／偏鄉校認定僵化 忽略實際需求

教育資源稀缺，許多非山非市學校在教育部標準下，看似沒有偏鄉小學偏遠，卻面臨比偏鄉小學更嚴重的學生流失與資源不足困境，中央對地方偏鄉學校祭出「總量管制」，導致偏鄉條例上路6年以來，名單誰也不敢動，最後犧牲的，還是這些非山非市小校的孩子。

教育本質是提供孩子適才適性資源，當然不是要把所有非山非市學校都改為偏鄉學校，但偏鄉小校認定，卻試圖以一視同仁標準為學校分級，未實際考慮每一校多年來的發展與實際需求。

尤其中央認定指標含糊，以數位環境因素為例，是以學校所在鄉（鎮、市、區）行動通信基地台數目為計算方式，還有學校所在鄉（鎮、市、區）中央行政機關室內公共區域免費無線上網熱點數目。

新北市幅員大，單一行政區就可能包山包海，行動基地台與免費無線上網熱點數目，抑或交通指標中，學校與首長辦公室所在地最短行車距離，到底與教學現場關聯性為何？

中央對偏鄉學校總量管制本意是希望避免偏鄉學校氾濫，但認定過於僵化，少了補助及時雨，非山非市學校經營雪上加霜。

各縣市政府雖有建議權，但面對各校手心手背都是肉，加上各方盯著看，地方政府也難為，導致偏鄉條例上路6年來，偏鄉小學名單誰也動不了，非山非市的孩子處境愈來愈邊緣，實非分級的本意。