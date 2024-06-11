偏鄉小學限額 「非山非市」難翻身

過去偏鄉小學資格由地方政府採認，2018年權限收歸中央，新北市20所偏遠國小改列非山非市學校，補助腰斬，學校在夾縫中求生存，經營困難。立委說，少子化使小校經營雪上加霜，定額制讓小校更難翻身，偏鄉學校應依照實際需求認定、增額錄取才合理。

新北市現有45所偏鄉小學，依教育部2018公告「偏遠地區學校分級及認定標準」認定，依各校交通、文化、生活機能、數位環境及社會經濟條件等項目計算，3年檢討1次。

新北另有20所學校原是偏遠小學，受限於中央給新北額度只有45所，只好改列非山非市，不少學校位處偏遠，面臨學生流失與資源不足困境，卻難獲得資源挹注。

市議員鄭宇恩說，三芝橫山國小2018年遭除名，改列非山非市學校，偏鄉小學每3年資本門補助經費是200萬，非山非市僅100萬，偏鄉學校活化課程經費有50萬，非山非市只有12萬，加上沒有交通車補助，更無教師久任獎金，留不住老師，學校經營愈來愈困難。

橫山國小校長吳景泉說，偏鄉小學能被企業指定作為資源挹注單位，是學校爭取擠入窄門的重要原因，近年少子化影響加劇，新學年新生只剩6人，「看得到山、看得到海，卻看不到明年學生從哪裡來！」吳在橫山國小服務超過36年，他說，該校教師編制13人，正式老師難尋，只能用代課老師替補，英語老師徵了4年還找不到人，除了開拓生源，如何穩定師資是另一大挑戰。

對偏鄉小校認定標準，吳景泉說，以數位環境項目為例，是以行動基地台據點，實際與學生數並非正向關連，有些觀光景點人潮多，實際住戶少，相關標準應依照實際教學現場認定才客觀。

教育局長張明文回應，今年適逢檢討年，教育局已爭取橫山國小改列偏鄉小學，預計今年8月會有結果。

中央對偏鄉學校認定採定額制，明訂新北天花板是45所，有人想加入，就有人要退出，立委葉元之直言，少子化浪潮下，小校經營不易，定額制讓小校難翻身，應依照實際需求增額錄取。

另，花蓮縣有7所國中小屬於非山非市學校，縣府2019年推動補助計畫，向中央申請經費，非山非市學校可獲最高100萬元補助，整修校園環境、教學設備，縮短與市區學校的數位落差。