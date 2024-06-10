亞洲物理奧林匹亞我國奪3金5銀 獲獎生可保送大學

我國8名學生代表參加第24屆亞洲物理奧林匹亞競賽，由10多名大學教授負責培訓，最後獲得3金、5銀佳績。根據教育部辦法，獲獎學生可保送大學各本學系，金牌和銀牌分別可獲得10萬元及5萬元獎學金。

台灣參加由馬來西亞主辦的2024年第24屆亞洲物理奧林匹亞競賽，9日傳回捷報，在27個國家（地區）、208名參賽學生中，代表我國參賽的8名學生共獲得3金、5銀，國際排名為第5名。

我國代表隊由國內大學10多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初選、複選、決選及賽前集訓4階段，從全國157所學校共2137名學生中選出8名學生代表參賽，由國立台灣師範大學物理系教授陳傳仁及國立台灣大學物理系退休教授蔡尚芳擔任領隊及副領隊，國立陽明交通大學電子物理系教授朱仲夏及台師大物理系副教授駱芳鈺隨隊，協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌及銀牌獎者，分別可獲得教育部頒發10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署表示，未來將持續選、培訓優秀學生參與競賽，拓展其國際視野，促進國際交流，為國家培育更多物理人才。