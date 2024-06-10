圍牆防君子不防小人…校園開放成隱憂？校長：避免早到校、晚離校

日前基隆發生殺人未遂犯逃至雙北藏匿，校園一度暫停開放。但北市開放校園多，不少家長憂犯嫌利用開放時間藏匿於死角，呼籲開放空間與教室應有明確區隔。校長也建議，圍牆「防君子不防小人」，各校應加強宣導不要太早到校、太晚離校。北市教育局表示，已要求各校落實宣導學生上放學時間，並和警方、社區合作加強巡邏。

教育局統計，北市高中以下學校校園場地開放有236校，為因應該校校園場地修繕及各項因素外，上學日開放時間從清晨5點到7點、下午5點30分到晚上9點30分，假日則從上午5點開放至晚上9點30分，寒暑假學校若有活動時，開放時間比照上課日，其餘開放時間比照周休二日及例假日。另有164校室內場館提供民眾租借。

上月發生殺人未遂犯潛逃藏匿於雙北，兩邊教育局接獲消息也於第一時間暫停校園開放，直到犯嫌抓到後才恢復正常，但有不少家長擔憂，雙北接獲消息晚了兩天，校園死角又很多，恐讓犯嫌有藏匿空間，對學童產生安危。萬華區西園國小家長會長邱盟凱說，當時接獲消息犯人有可能回到萬華，不只是學校，「連大人都很緊張。」

邱盟凱說，校園開放是很兩難，作為家長會擔心孩童安全，但也希望居民有適當活動空間，加上學校也希望與周邊社區有連結，圍牆設計較無隔閡，教育局應督導各校，要將教室和開放區域做明確區分，例如班級教室不要與操場太近或走廊時施門禁管制，將危險降到最低，學校保全也需落實巡邏。

延平國小校長陳清義說，除依照教育局規定巡邏外，學校有盤點幾個校園死角並貼QR Code，保全需確實巡邏並掃描，系統才有紀錄。陳也坦言，學校畢竟屬半開放空間，相關防範作為該做的都會做但「防君子不防小人」，8點上課學生家長也要避免太早送小孩到學校，最好是7點30分後，老師、導護、義工就定位後，較為安全。

教育局說，事件過後也擬定相關SOP落實校安，要求學校集合時加強宣導安全防護觀念與能力，上放學勿單獨太早到或太晚離開，盡量結伴同行。學校也應結合校內教職員、警衛等，進行門禁管制、加強巡羅頻率及校安事件處理，並於每天上學前及放學後全面檢視，確保安全無虞。

除了校內外，未來也將和校外社區和警方合作，檢視校園周邊風險地點，並配合校園安全地圖，協調轄區警察分局協助勘點與提供專業意見，並結合家長會及社區資源，參與校園安全維護，如巡守隊、義警進行夜間、假日校園巡查。