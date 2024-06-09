黃仁勳掀熱潮 AI當道不禁感到焦慮？葉丙成籲先從「這一步」做起

輝達執行長黃仁勳掀起「仁來瘋」風潮，AI成為熱議話題。教育部政務次長葉丙成今天在臉書發表「AI當道，該為此感到焦慮嗎？」一文，他表示，與其焦慮，「我們先讓自己成為願意開始使用 AI做事的人吧」。

葉丙成表示，黃仁勳來訪的熱潮，給了大家對AI未來發展的期待，但也讓許多人對於AI焦慮。擔心是否自己是否能跟得上、擔心自己學的領域不是 AI 會不會發展就受限。對於AI這塊，他建議可以分成兩個層面來看。一種是研發AI相關技術（軟體、硬體）的人，一種是能使用AI在自己場域做出厲害作品的人。這兩個層面是不同的，但常常被混在一起看。

他說，就如同軟體這塊，這社會有人負責的是研發寫軟體，如Photoshop、Office等，有的人負責的是用Photoshop去做影像處理。雖然說影像處理是重要的技能，但並不是說要人人都會開發影像處理的軟體，而是要會善用這樣的軟體去處理影像。這是兩個不同層面的。

不只是影像處理如此，葉丙成表示，很多科技也都是這樣的，分成兩種人：研發這科技的人，跟會善用這科技創造出價值的人。通常前者是少數，後者是多數。

「AI亦是如此」，葉丙成表示，會有一批人是研發AI科技的人，另一批人則是能善用AI科技創造出價值、做出好東西的人。即使AI當道，也不是大多數的人都該去做AI技術研發的工作，而這工作也不是每個人興趣志向能力都適合的。所以不用太焦慮自己或是自己的孩子未來沒能成為 AI 技術研發的工程師。

葉丙成表示，在未來值得關注的，是另一個層面：如何讓自己善用AI科技來幫自己的工作、領域，創造出價值跟好成果來。這會是AI興起後重要的素養。例如：做行銷的人，善用AI 創造厲害的文案；公司的法務，善用AI來找出合約的問題；做教育的人，善用AI來幫自己設計教案；職場的人，善用AI幫自己做簡報。

葉丙成說，相對於讓自己成為AI技術研發人才而言，讓自己學會用、習慣用AI在生活上、工作上創造價值，這是許多人都可以做得到的。現在已經有很多的書或課程在談這些面向，也都很好上手。只要願意花時間學，都可以學，真的不用太焦慮。

「AI這個科技，對社會、對產業的影響會是很長久的」。葉丙成表示，它也持續在演進中，還沒有到最終的型態。在這個還在演進的時候，大多數人保持好奇關注、會願意去使用、讓自己愈來愈習慣AI的輔助做出比以前更好的成果、或是幫助解決以前自己解決不來的問題，這樣就很棒了。

葉丙成表示，台灣未來當然需要更多AI技術的研發人才，這是政府會持續努力的。但除了AI研發人才，台灣也還是很需要在各種領域的人才：文化、商業、人文、金融、藝術、建築、土木、醫療。能在各個領域、在適合的場域跟工作上，能善用AI的人把事情做得更好的人，都是非常有價值的人。並不是每個人都要去做AI技術研發才有價值。

葉丙成表示，大多數的我們，試著開始使用AI、讓它成為你的好幫手、讓自己愈用愈順手、工作上的生產力或是效率、品質逐漸提升，這樣就很好了，不需要焦慮。

他向家長喊話，至於擔心自己的孩子現在應該要提早學什麼、做什麼，以後才能成為AI研發工程師，這就讓孩子自己的興趣去決定吧，爸媽不需要在這時候過度地去操這個心。

如果想學AI技術入門，葉丙成推薦台大電機系教授李宏毅開設的「生成式人工智慧導論」，他說，李宏毅在台大開的AI課程，有上千人修課，非常厲害。他鼓勵想了解AI的高中生，除了多元選修外，也可透過李宏毅的課程在自主學習的時候學習。

葉丙成表示，台灣的AI人才培育，他覺得很難得的是在做厲害的AI研究的教授們，好幾位教授都是很有熱忱在教學、還有做推廣。例如中央大學的教授蔡宗翰、政大教授蔡炎龍、台大教授陳縕儂等，很熱心的在對校園外做推廣，讓大家更了解AI。