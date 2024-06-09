快訊

我沒有不良生活習慣，為什麼還會得癌症？研究曝與3件事有關

輝達感謝17所大學產學合作 為何高教研發費企業只占1成？

郭智輝頻放砲「挺核」綠營炸鍋 凸顯行政立法溝通卡關

林東榮翻譯羅生門 把失去的母語撿回來

中央社／ 台北9日電

近年有許多世界文學名著被翻譯成台語文，退休後才開始勤學台語文的林東榮，近期翻譯芥川龍之介短篇小說集「羅生門」，他說，台語文有許多美麗的詞彙與智慧，他一定要把失去的母語撿回來。

「羅生門」收錄「鼻仔」、「蜘蛛的絲」、「羅生門」、「竹林內」、「柑仔」、「台車」、「淮山糜」、「杜子春」總共8篇故事，同時推出有聲書，由義興閣掌中劇團第四代主演王凱生擔任聲音演出。

林東榮接受中央社記者專訪表示，他在67歲那年退休，忽然發現自己一向自豪的台語，竟然無法識讀相關文字，於是下定決心學習台語文。

林東榮除了在線上學習、向專家討教之外，更利用年輕時學日文的方法，嘗試翻譯許多文章，當年為了學日文而把日文翻成中文，這次則是把日文翻譯成「台語文」，果然進步神速，更通過全民台語認證C1高級，同時不知不覺累積翻譯了數十篇日文小說。

後來林東榮聽說作家、「台語文」推動者鄭順聰正在號召有志者翻譯世界文學經典，於是便主動加入這個陣容，並於2022年開始投入「羅生門」翻譯工作。

林東榮告訴中央社記者，芥川龍之介的作品不只寫文學，也寫人性、寫社會現象，提供警告，剾洗（khau-sé，諷刺）社會，每一次重讀、翻譯，都會有新發現；此外，芥川龍之介的小說總是充滿各種畫面及氣氛，用華語讀、用台語讀，意境也完全不同。

不過，走了這麼長一段路，林東榮對「台語文」環境依舊感到憂心，他說，台語文最大的問題，就是愈來愈少人講，很多詞語大家都忘記了。

林東榮鼓勵大家多說、多讀、多寫，他說，台語的文跟台語的語，其實是怎麼說就怎麼寫，我手寫我口，「台語就是從生活中來的語言，如果你讓自己進入台語這個語言，你就會跟這片土地愈來愈近。」

台語 日文 語言

延伸閱讀

新移民彭朝萍授馬來語 迎端午推廣娘惹粽文化

破天荒跨界同台！徐若瑄「1舉動」逼哭小野麗莎

40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

讓台語不一樣！作家鄭順聰樂當台語文推手：這是令人心花開的新時代

相關新聞

補助身心障礙學生交通 國教署113學年投入逾億元

教育部國教署每年補助各直轄市、縣市政府教育局處及國私立高中以下學校身心障礙學生交通服務經費，包含交通車汰舊換新、學生交通...

明華園「超炫白蛇傳」6萬人爭睹 孫翠鳳感動：歷史性的一刻

明華園總團「超炫白蛇傳」昨晚在屏東縣六堆紀念公園演出，歌仔戲天王孫翠鳳在臉書表示，在最高潮「水淹金山」現場突破6萬人，是...

閱讀全壘打送大巨蛋門票 苗市圖、三灣鄉圖未演先轟動

國立公共資訊圖書館、中國信託商業銀行「2024閱讀全壘打」活動，6月11日啟動，苗栗縣苗栗市立圖書館、三灣鄉立圖書館響應...

中市校園閱讀線上認證系統 海內外瀏覽人次破億

「台中市推動校園閱讀線上認證系統」陪伴孩子成長已逾16年，每天平均有5萬多名海內外小朋友登入使用，透過系統閱讀後可連線進...

推動校園性平 宜蘭縣政府舉辦月經平權教育研習 吸引上百教職員參加

宜蘭縣政府昨舉辦校園月經平權「歲月勁好．經彩青春」講座及研習活動，有上百國中小教職員出席。宜蘭縣政府教育處處長簡信斌表示...

北藝大校長再起爭議 疑發標案給兒子 教育部啟動行政調查

國立台北藝術大學校長陳愷璜日前受訪時公開校長室裝潢，未料引起學生不滿，認為校方長期忽視宿舍漏水、缺乏系館等問題，外界更指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。