林東榮翻譯羅生門 把失去的母語撿回來

近年有許多世界文學名著被翻譯成台語文，退休後才開始勤學台語文的林東榮，近期翻譯芥川龍之介短篇小說集「羅生門」，他說，台語文有許多美麗的詞彙與智慧，他一定要把失去的母語撿回來。

「羅生門」收錄「鼻仔」、「蜘蛛的絲」、「羅生門」、「竹林內」、「柑仔」、「台車」、「淮山糜」、「杜子春」總共8篇故事，同時推出有聲書，由義興閣掌中劇團第四代主演王凱生擔任聲音演出。

林東榮接受中央社記者專訪表示，他在67歲那年退休，忽然發現自己一向自豪的台語，竟然無法識讀相關文字，於是下定決心學習台語文。

林東榮除了在線上學習、向專家討教之外，更利用年輕時學日文的方法，嘗試翻譯許多文章，當年為了學日文而把日文翻成中文，這次則是把日文翻譯成「台語文」，果然進步神速，更通過全民台語認證C1高級，同時不知不覺累積翻譯了數十篇日文小說。

後來林東榮聽說作家、「台語文」推動者鄭順聰正在號召有志者翻譯世界文學經典，於是便主動加入這個陣容，並於2022年開始投入「羅生門」翻譯工作。

林東榮告訴中央社記者，芥川龍之介的作品不只寫文學，也寫人性、寫社會現象，提供警告，剾洗（khau-sé，諷刺）社會，每一次重讀、翻譯，都會有新發現；此外，芥川龍之介的小說總是充滿各種畫面及氣氛，用華語讀、用台語讀，意境也完全不同。

不過，走了這麼長一段路，林東榮對「台語文」環境依舊感到憂心，他說，台語文最大的問題，就是愈來愈少人講，很多詞語大家都忘記了。

林東榮鼓勵大家多說、多讀、多寫，他說，台語的文跟台語的語，其實是怎麼說就怎麼寫，我手寫我口，「台語就是從生活中來的語言，如果你讓自己進入台語這個語言，你就會跟這片土地愈來愈近。」