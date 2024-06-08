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中市校園閱讀線上認證系統 海內外瀏覽人次破億

中央社／ 台中8日電
教育局長蔣偉民。中央社資料照
教育局長蔣偉民。中央社資料照

台中市推動校園閱讀線上認證系統」陪伴孩子成長已逾16年，每天平均有5萬多名海內外小朋友登入使用，透過系統閱讀後可連線進行答題挑戰，一邊閱讀、一邊學習，瀏覽人次突破1億人。

台中市教育局今天發布新聞稿，教育局長蔣偉民表示，閱讀線上認證系統自民國96年建置，教育局推動閱讀及持續優化系統操作便利性，孩子透過系統除可挑戰閱讀過的書籍，還可透過系統建置的「好書索引」獲得好書資訊。

蔣偉民指出，系統由老師們在課餘利用個人休息時間協助推薦圖書、為圖書命題，漸次累積的認證資源，吸引許多家長主動參加培訓課程成為系統志工參與命題工作，系統啟用至今累積逾50萬道題目、4萬2000多本可認證圖書，瀏覽人次破億。

此系統除提供台中市的孩子使用，甚至有遠在韓國、大陸地區的華僑、台商，希望孩子持續學習閱讀中文書籍，主動聯繫系統維運小組協助開通帳號，讓孩子們在海外也能遠距連線進行閱讀學習。

教育局指出，孩子只要達到閱讀認證積分就能晉級，當晉級達到紅嘴黑鵯、白耳畫眉、台灣藍鵲等級，系統維運小組會將獎勵品寄送到孩子就讀學校，請學校公開頒發表揚孩子閱讀的成果；達到最高等級台灣藍鵲的孩子，還能獲頒台灣藍鵲鑰匙圈。

台中市 台灣藍鵲 教育局

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